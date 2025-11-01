高田純次、LAで本気の別荘探し！ビバリーヒルズの大豪邸を内見…値段を聞いて衝撃

散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。

同番組が9月で放送10周年を迎えたことを記念して、7月28日（月）〜12月31日（水）は「じゅん散歩 祝 10周年」特別期間として、さまざまなスペシャル企画を展開。

11月3日（月・祝）〜7日（金）の放送では「ロサンゼルスSP 第2弾」が放送される。

10月5日（日）に放送された第1弾ではサンタモニカやベニスビーチ、リトルトーキョーなどを散策したり、念願だったドジャースの試合を生観戦したりと、夢のロサンゼルス散歩を大満喫した高田だが、まだまだ奥の深いロサンゼルス。

第2弾では新たな地を巡りながら、高田は数々の驚き＆爆笑体験をしていくことに。

◆映画の聖地・ハリウッドを大満喫！

11月3日（月・祝）の放送では、人気観光地・ハリウッドを散策する。

映画の聖地として知られるこの街では、往年のスターたちの名前が刻まれた星形プレートが埋め込まれた歩道や、アカデミー賞授賞式の際にレッドカーペットが敷かれる場所を目にして、その雰囲気を満喫する高田。

路上ではエンターテインメントの中心地ならではのさまざまな出店も立ち並び、その1つで粋なサービスを体験する。

そこはスマートフォンを回転台に載せて回しながら動画を撮影できるサービスで、高田は“ハリウッドらしい”ド派手な衣装に身を包んでノリノリのダンスを披露。はたして、どんな動画に仕上がったのか？

◆ロサンゼルスにあるリトルオーサカへ！

11月4日（火）の放送で高田が訪れるのは、リトルトーキョーに次ぐロサンゼルスの第2の日本人街・リトルオーサカがあるソーテル。

日系の人気店が集まるメイン通りで、日本食を扱うスーパーへ立ち寄る高田。その豊富な品揃えに感動していると、ドジャースと有名日本酒メーカーがコラボしたスペシャルな大吟醸も見つけて驚く。

すっかりスーパーを気に入った高田は、「ここがあれば今日からこっちで十分暮らせるね！」とまで言い出すほどだ。

そしてその気になったのか、高田は日本人が営む不動産屋を訪れ、別荘探し。

勧められるがままにビバリーヒルズの物件も内見することになり、高田は「気持ちのなかでは買うって決めていますから！」と豪語するが…。

約560坪の広大な敷地に、ロサンゼルスの絶景が望めるプール付きの大きな庭やフィットネスルーム、シアタールームまで完備された大豪邸。

その値段を聞いた高田は衝撃を受けることに。はたして、そのお値段とは？

◆高級住宅街や流行の発信地も！

ほかにも11月5日（水）の放送では、高級住宅地・ビバリーヒルズのお店が並ぶエリアを散策。11月6日（木）の放送では、流行の発信地・メルローズ通りへ。

そして11月7日（金）の放送では、地元の人に大人気のファーマーズマーケットを舞台に散策する。