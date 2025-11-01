

みんなはだいたい、知識がどうの、記憶がこうのと言うんだけれど、僕は怒りの感情が出やすくなってきたことが自分で気になっていたんですね――。2019年に軽度認知障害（MCI）の診断を受けた俳優の山本學氏は、当時の自身の変化についてこう振り返ります。

そんな山本氏が88歳のいま感じている、「認知症の実際」と「老いにともなう戸惑い」について、主治医である朝田隆氏との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「知」だけでなく「情」や「意」も衰えてくる

朝田 學さんと話すなかで、本当に気に入った言葉があります。それが「知情意」、つまり人間の精神活動を表す言葉です。

山本 人間の精神を大きく分けると、知性、感情、意志の3つに分かれるという意味の言葉です。知は賢さ、情は優しさ、意は正しさや強さを表すとも言えますね。

朝田 私が感銘を受けたのは、學さんが「認知症において、情や意の治療はどうなっているのか」、と質してこられたことなんです。

医師として認知症に向き合っていると、患者さん自身も含めて、どうしても記憶や知性という部分に焦点を当ててしまいがちです。ところが學さんは、「情や意も立派な脳の働きだろう」と疑問を呈された。

私はそこでハッとしたわけです。なるほど、医師も患者も家族も、「知」ばかり気にしているけれども、認知症患者は情や意も衰えている。患者さんにとってもそれはつらいことのはずなのに、誰もが気にせずにいた。そう気づかされたのです。

山本 いや、僕の話は自分の経験から感じたことを言葉にしているだけで、朝田先生が究めてこられた学問のように、体系化されたものではないんです。

ただ、軽度認知障害だと診断されて自分で思ったのが、最近は怒りっぽくなっていたな、ということなんです。

みんなはだいたい、知識がどうの、記憶がこうのと言うんだけれど、僕は怒りの感情が出やすくなってきたことが自分で気になっていたんですね。

認知症で最初に障害が起きるのは「意思」のほう

朝田 実際、怒りっぽくなることは認知症の始まりなのではないかと、ご家族からも質問をよく受けます。

でも私は、実は違うと思っていましてね。ある程度お歳を召してきて、社会の第一線から身を退くと、怒りっぽくなる人は普通にいるんです。

自分に対するリスペクト、敬意が足りないと思ったときに怒りが爆発してしまう。これは認知症の症状というよりは、本人の老化と、取りまく社会との関係で起きてしまう事故のようなものではないでしょうか。

山本 僕は5歳まで自己主張の強い悪ガキで、両親がしつけに苦労した結果、扱いやすい子どもになりました。以来、自分で自分を権威づけることは極力しないように気をつけています。

よくベテランの芸能人が「先生」なんて呼ばれるけど、そういうのはやめてくれと、こちらからお願いしてきた。だから、敬意が足りなくて怒るという、今先生がおっしゃったような経験はないです。

ところが最近、誰とでも対等で、人のためになれればいいと思って生きてきたのに、頑固で怒りっぽくなっていることに自分でも驚いてしまったんです。これは、脳の前頭葉の問題、つまり認知症と関係があるのかと思っていたんですよ。

朝田 そこはおっしゃるとおりで、前頭葉は意思決定を司っており、まさに人間性を形づくる部分になります。

記憶や物覚えのことばかり言うけれど、認知症で最初に障害が起きるのは、どうも意思のほうだと、最近になって考えられるようになってきたんですね。前頭葉が萎縮して神経細胞が失われることで、人間性や行動、語彙力に衰えや問題が出てくる、というわけです。

しかしね、學さんのお歳からすれば、極めてお元気なほうだと思いますよ。そこでお聞きしたいのですが、「良い老い方」とはどのようなものだと思われますか？

いくつになっても、自分が「老いている」とは思えない

山本 頑固じゃなくなること。自分の受け取り方や意見を押し通さないことです。人が言ったことに対して、「自分はこう思う」とすぐに反応するのではなく、本当にその人が言いたいことは何か、言っていることの裏に意図がないかと考えながら、まずは話を聞く。

こういうのは、やはり歳をとるとできなくなってきますね。話を聞かずに結論づけてしまうとか、相手の考えや意図には無関心なままで聞いている。

そういう相手を慮る気持ちが歳をとるとなくなっちゃって、誤解したままで自分の話を続けようとするから、頑固に見えてしまうんでしょうね。

朝田 昔から「老人の知恵」と言い習わしたように、積み重ねた知見や経験で意見の衝突を丸く収めるのが長老の役目とされてきました。でも、最近はどうも違ってきているように見受けられますね。

山本 ところで先生、一言いいですか？ 先生は今、「學さんのお歳からすれば、極めてお元気なほうだと思いますよ」とおっしゃいましたが、年寄りはいくつになっても、自分が「老いている」とは思えないのです。

ただ、わからないことについて質問しないで、自分のこれまでの経験や知識から、勝手に「こうだ」と理解しているときは、我ながら頑固になったものだと感じます。

年寄りはニコニコしていて従順なイメージで語られることも多いけど、逆なんじゃないかとさえ思う。ニコニコしながら内心、「君はまだ若いんだ」と優越感を持つことによって、自分をかろうじて支えているんです。

朝田 高齢者のほうが「こうなんだ」と言って聞かない、頑固の塊のようになってしまっている、と。

『論語』でいうところの「七十にして心の欲するところに従えども矩（のり）を踰（こ）えず」は、逸脱しないということでもあります。

これは本来、老の美徳でもありますが、頑固になって我（が）を通すことで、世間一般の規範や常識から逆に逸脱してしまっている。これもまた、前頭葉の衰えによる結果なのでしょう。

その自覚もある程度は持っているものだから、かえって知が偏重されているようにも思えますね。

「論破」は、ちょっと違うんじゃないか

山本 昔はわからないこと、知らない情報があれば辞書を引くとか、知っている人を探して聞くとか、そういうことが多かった。けれども今はインターネットの時代で、もう本当に簡単に調べ物ができるようになり、「知」があふれてしまっていますね。

何て言うのか、中身ではなく言葉の上っ面の部分が簡単に組み合わされて、薄っぺらな知だけが独り歩きしているように思えるんです。

朝田 言い方を変えれば、パソコンもインターネットもその典型で、世の中が「知」だらけになっていて「情」や「意」が後回しにされてしまっている。

大昔、類人猿であるネアンデルタール人が滅んで、我々ホモ・サピエンスが席巻することとなりました。ネアンデルタール人の持っていた「知」は、家族的な狭い意味での知、狩猟をする、子育てをする、寒さを凌ぐといったものだったはずです。

一方で、現代の知はパソコンとインターネットで何でもわかってしまう「即物的な知」に過ぎません。なのに「知ファースト」が当たり前のようになっている。

山本 ホモ・サピエンスは個人の欲を抑え、個を超えて協力することを悟った種族です。でも、現代人は動物的な意思や感情を奪われて、すべてが「言葉」の奴隷になってしまっているイメージがあります。

「論破」なんかは、その典型に思えますね。そこで知を語るのは、ちょっと違うんじゃないかという違和感が拭えないんです。

「老いてなお盛ん」になるための姿勢

朝田 そうやって、クラスターの中で裸の王様になって満足するような傾向が、老若男女問わず、最近は強くなってきている印象ですね。





山本 僕は自分に自信がないので、自分を過剰に飾って見せたいと思ったことがなくて、いつも「学ばなきゃ」というコンプレックスにとらわれて生きています。

だから、自分の「知」だけで我を押し通そうとしている人を見ると、「世の中を知らんのだな」「世界っていうのは、あなたが思っているよりはるかに広いんですよ」と、ちょっと憐れむような気持ちになります。

愚者の自己防衛ですね（笑）。芝居の世界に入って協力の大切さを悟ったので、前頭葉が少し大きくなったんですかね。

朝田 ややもすると知ばかりが偏重される昨今ですが、そこに注目が集まれば集まるほど、「情」や「意」の価値が新たに出てくる。

そこに気づいて、これまでの経験と反省をもとに、周囲や社会とうまく調和して、情と意を活かして生き抜いていく。

「老いてなお盛ん」になるためには、こうあるべきなのかもしれませんね。

