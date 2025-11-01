EBiDANが、今年8月に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のBlu-rayを2026年1月21日にリリース。11月1日から予約が開始される。

本作は、ここでしか見られない新たなカットを加えたDay2公演本編映像、グループシャッフル企画9曲の全45曲が収録されたDisc1と、オリジナルメイキングに加え、EBiDANメンバーがライブ映像を見ながら裏話を語る『EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会』が収録されたDisc2の、総収録時間400分に迫る2枚組となる。Disc1はDolby Atmosにも対応しており、ライブ会場にいるかのような臨場感あるサウンドで楽しむことができる。

特典には、Disc1と同じ映像をスマートフォンなどでも視聴できるシリアルコードが印字された、グループ別9種ランダムのポストカードを封入（映像視聴可能期限：2028年1月20日まで）。また11月30日までの購入者には、早期予約特典としてDay2公演で使用された銀テープをミニマイズした『EBiDAN THE LIVE 2025 銀テープ 特別モデル』が付属する。

さらに、同日にはEBiDANメンバー60名の撮りおろしショットが収められる『EBiDAN Visual Dictionary 2026』も発売。Blu-rayとの同時購入者には、特典としてA4サイズクリアファイル（全9種）も付属する。

（文=リアルサウンド編集部）