旅の景色を高画質で残せる！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2025/11/1
「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバー
E-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
5位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
7位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
8位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
9位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット ホワイト
E-P7 EZ ダブルズームキット(WHT)（OMデジタルソリューションズ）
10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
