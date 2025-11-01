日中からおやすみまで、これひとつで。

イヤホンって、利用するシーンに応じて人それぞれの「答え」が変わってきますよね。用途に応じて複数のイヤホンを使い分けている人も少なくないはず。

特に昨今は寝るときに装着する、いわゆる「寝ホン」というジャンルも人気ですよねー。コンパクトさにステータスがん振りしたイヤホンも珍しくありません。

Image: ZE300｜final

そんな中、小ささと利便性の両立を目指したモデルがこの「final (ファイナル) ZE300」。音楽に集中するための機能・性能と共に、「寝ホン」に向けたコダワリが散りばめられています。

ざっとまとめますと…

・片側4gの軽量設計 ・圧力を分散する「エアフローポート」で、鼓膜への負担を低減 ・タッチ操作無効機能で寝返り誤動作防止 ・指紋や皮脂がつきにくく、手から滑り落ちにくい「パウダー・コート」を採用 ・なおかつノイズキャンセリング対応

完璧ではないか？

Image: ZE300｜final

注目したいのはエアフローポートですね。

耳に突っ込んで寝た時の圧迫感、閉塞感をどれだけ解決してくれるのか？ こればっかりは体験してみないとわかりませんけど、装着感や寝やすさを求めている姿勢はよき。

ノイキャンに対応しているので、日常での移動シーンでも、寝るときでも、一日中一緒にいられるイヤホンとして存在感出してきそう。稼働時間は、イヤホン単体5.5時間、ケース込みで最大16.5時間。寝てる間日中稼働＋入眠サポートとしてみれば十分では？

Image: ZE300｜final

カラバリは「SKY GRAY（スカイグレー）」と「GREIGE（グレージュ）」、「BLACK（ブラック）」の3種類。

final ZE300 5,980円 Amazonで見る PR PR

Amazonでは5,980円でポチれます。安くないか？

普段使いにしてもよし、寝る専にしてもよし。気の迷いでポチってしまっても罪ではないとおもうの。僕も試してみようかな！

Source: final