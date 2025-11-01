株式会社浅沼商会は、ミニチュアサイズのデジタルカメラ「King キーホルダーカメラ KLIKKA」を11月7日（金）に発売する。

カメラ型のキーホルダー「King カメラキーホルダー」とほぼ同等サイズながら実際に静止画・動画の撮影が可能。

撮像素子に1/4インチのCMOSセンサー、背面に0.96インチの液晶モニターを搭載。データの保存には、別売のmicroSDカードを利用。充電にはUSB Type-Cケーブルを使用する。

カラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、ピンク。

キーチェーンとハンドストラップが付属する。

ブラック

ホワイト

ピンク

付属品

キーチェーンを装着したところ

提供：株式会社浅沼商会

撮像素子：1/4インチCMOSセンサー 液晶モニター：0.96インチ 画像形式：JPEG 画像比率：16:9 画像解像度：3,760×2,121 録画フォーマット：AVI 録画解像度：1,920×1,080 録画フレームレート：30fps 動作時間：約100分 バッテリー容量：180mAh 対応メモリーカード：microSDカード（最大32GB） 外形寸法：45×20×28mm 重量：16g 価格：3,300円