今週の【上場来高値銘柄】ＪＴ、アドテスト、ＳＢＧなど138銘柄
今週の日経平均株価は、好調な決算発表を背景に半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比3111円高の5万2411円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は138社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した高砂熱学工業 <1969> [東証Ｐ]、期中2度目の増額修正で5000円台回復から最高値更新が視野となったＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今期業績予想引き上げ記念配当実施と株式2分割を発表したイビデン <4062> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し配当も増配したＡＲＥホールディングス <5857> [東証Ｐ]、送配電関連需要追い風に今期業績予想を上方修正した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想の上方修正と自社株買い発表が好感されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、25年12月期利益予想と配当予想の上方修正と自社株買い発表が好感されたキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]、塗装機械製造の旭サナックを子会社化する西華産業 <8061> [東証Ｐ]、第1四半期営業益28％増で上半期計画進捗率55％となったＧｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ <9267> [東証Ｐ]、米ハイテク株高追い風にAI電力インフラでも存在感を放つソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、コマツ <6301> [東証Ｐ]など68社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 23銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4204> 積水化 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5191> 住友理工 [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 9銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6301> コマツ [東証Ｐ]
<6305> 日立建機 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 17銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6501> 日立 [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6637> 寺崎電気 [東証Ｓ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 10銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7012> 川重 [東証Ｐ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7018> 内海造 [東証Ｓ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 2銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9029> ヒガシＨＤ [東証Ｓ]
<9034> 南総通運 [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9364> 上組 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 12銘柄
<2359> コア [東証Ｐ]
<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]
<3771> システムリサ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4685> 菱友システム [東証Ｓ]
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<9658> ビジ太田昭 [東証Ｐ]
<9682> ＤＴＳ [東証Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
<9766> コナミＧ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 18銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 7銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
株探ニュース