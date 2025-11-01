家族の深刻な問題で戦線離脱したベシア

ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとワールドシリーズ第6戦を戦う。2勝3敗で王手をかけられた一戦。窮地に立たされ、離脱した左腕アレックス・ベシアへの心配が相次いでいる。

ベシアについては、球団SNSが23日（同24日）に「心が痛むお知らせとなります。アレックス・ベシアと妻のケイラは深刻で個人的な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後の状況については改めてお知らせいたします」と声明を出していた。

妻のケイラさんは出産を間近に控えており、SNSでは心配の声が殺到している。デーブ・ロバーツ監督はベシアについては全試合欠場の「可能性が最も高い」と説明。アンドリュー・フリードマン編成本部長も「野球と比べ物にならないほどとても大きな事案だ」と深刻さを説明していた。

救援陣はワールドシリーズで帽子に「51」の帽子をつけて戦っている。一方で、それ以降の情報はでてきていない。ファンからは「ベシアがいないのも痛い」「何があったんだろ……」「ベシアどうなったんだろう」「情報が何もあがってこないから余計に心配」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）