筑波大の矢田龍之介「自分のやるべきことはどんどん明確になってきています」

関東大学サッカーリーグ1部もいよいよ佳境に入ってきた。

第18節を終了して、優勝の可能性を残したのは1位・筑波大学と2位・国士舘大学の2チームのみ。2位と3位の勝ち点差は16という、まさにこの2チームの“一騎討ち”状態となっている。

第18節、筆者は東洋大vs筑波大の取材に行った。この試合で筑波大は試合終盤まで1-0のリードを奪っていたが、後半41分に痛恨の同点弾を浴び、1-1のドローに終わった。一方で同時刻に行われていた東海大vs国士舘大の一戦で、国士舘大は1-1で迎えた後半アディショナルタイム3分にPKを獲得し、これをFW田中祉同がきっちりと決めて、劇的逆転勝利。これで両チームの勝ち点差は1に縮まった。

次節、11月1日に両チームは直接対決を迎える。まさに“天王山”となった大一番を控えて、筑波大の選手に思いを聞いた。

第4回目は1年生ながら攻守の軸として徳永涼とダブルボランチを組む矢田龍之介について。すでに欠かせない存在となっている男が感じている手応えとは。

「非常に難しい試合でした。東洋大はコンパクトに守ってきて、僕らボランチにボールが入らないようにしながら、入っても複数枚で潰しにきた。本当に容赦なく来るという感じだったので、途中でボールが入ってこなくても、背後を狙ったボールに対してセカンドボールを拾えるように意識を変えました」

1-1のドロー決着後、矢田はダブルボランチに徹底対策を敷いてきた東洋大に苦戦した心境を口にした。そのなかでも持ち前の試合の流れを読む目と空間認知能力をフルに発揮し、抜群の味方との距離感の取り方で相棒の徳永のサポートやアタッカー陣のサポート、機を見た攻撃参加で相変わらずの存在感は放っていた。

特に目についたのはサポートやスペースに入るスピードだ。前期は止まって受けて叩くことが多かったが、後期は動きながら複数のプレーをこなしていくスタイルに変化をしていた。そのことを本人に伝えると、「それは実感しています」と手応えをこう口にした。

「チーム全体の走行距離が増えていて、個人的にも前節（日本大戦）は12.5キロでかなり上がっています。ゴール間に入っていく回数は増えていると思いますし、セカンドボールの回収、プレスバックの面でも大きく変わっている感覚はあります。涼くんとの関係性は後期になってより良くなっているし、日大戦も2人のパス交換が多くて、そこから剥がしてチャンスを作ることができた。そのシーンを東洋大戦でもっと増やしたかったからこそ、次の国士舘大との大一番ではどんどん出していきたいと思います」

その目はすでに天王山に向けられていた。矢田には清水エスパルスユースから早い段階でトップ昇格を告げられていたが、プロか筑波大かで4か月近く悩んだ末に筑波大に決めた経緯がある。

「自分を客観的に見て、将来目指しているところから逆算したときに、今、プロに行くのか、大学に行くのかで相当悩みました。大学の4年間で、じっくり自分と向き合って、サッカーを多角的に学びたい気持ちが強かった一方で、年代別日本代表に行くとみんなプロの選手ばかりなので、『本当に大学を選んでしまっていいのか』と考えることはありました。でも、最終的には筑波で自分というものをしっかりと構築したいと思って決めました」

悩みに悩んで、ときには苦しみながらも、自分と向き合い続けた末に下した決断だけに、自分の力で正解にしていくしかない。1年目から相当な覚悟を持ってやってきたからこそ、1年目で主軸としてリーグ優勝が手に届く位置まで来た。

「自分のやるべきことはどんどん明確になってきています。だからこそ、自分を客観視し続けながら、もっともっと貪欲にプレーしていきたいです」

徳永とともに“筑波の心臓”となっている矢田に臆する気持ちは微塵もない。常に果敢にチャレンジあるのみ。チームのために、決断を下した自分のために。頭脳をフル回転させながら、筑波の中盤を疾風のように駆け回る。（安藤隆人 / Takahito Ando）