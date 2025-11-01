ワールドシリーズ

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨む。本拠地で行われた第5戦では、客席に多くの著名人が目撃されたが、日本でもおなじみの大物女性には、日本のファンも「美しいね」と釘付けになっていた。

観戦していたのはオーストラリア出身の世界的モデルのミランダ・カー。日本企業のコマーシャルでも度々起用されたお馴染みの女性。2008年からは世界的な下着ブランド「ビクトリアズ・シークレット」の特別広告塔にあたる“エンジェル”の一員となり、一世を風靡した。42歳となった現在は実業家としても活躍している。

米国で試合を放送した「FOX」では発見されていなかったカー。自身のインスタグラムのストーリー機能で「第5戦」と記し、客席から観戦する画像を公開。ネット上の日本人ファンからは「観戦してたんだ」「相変わらず、お綺麗」「年取らないよな」「美しいね」と注目を浴びていた。

第5戦にはカーのほか、ハリウッド俳優のレオナルド・ディカプリオ、クリス・パイン、ジェイソン・ベイトマン、アンディ・ガルシアら豪華な顔ぶれが観戦に訪れていた。

後がなくなったドジャース。第6戦には山本由伸投手が先発する。



（THE ANSWER編集部）