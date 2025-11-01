来週の『ばけばけ』“ヘブン”トミー・バストウ、ついに初登校 “トキ”高石あかりのもとには怪しい人影
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」が11月3日〜11月7日に放送される。
【写真】『舞い上がれ！』『らんまん』の前原瑞樹が森山銭太郎役で登場
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第26回（11月3日放送）あらすじ
トキや花田旅館の人々の見送られ、ヘブンは錦織（吉沢亮）と松江中学校へ初登校し、授業を行うことに。
一方、トキは小学校で授業を教えることになったサワ（円井わん）を祝う準備中。そこへ借金取り・森山の息子、森山銭太郎（前原瑞樹）が乗り込んでくる。さらに家の外には松野家をのぞき見る怪しい影も…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
