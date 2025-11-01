香港ディズニーランドで、2025年11月1日と11月2日の2日間、「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」を開催！

香港ディズニーランドの20周年を祝う、魔法に満ちたランイベントです☆

香港ディズニーランド「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」

開催日：2025年11月1日、11月2日

開催場所：香港ディズニーランド

協賛：AIA Vitality

「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition」は、香港ディズニーランドの20周年を祝うプレセレブレーションとして開催されるランイベント。

魔法の国を舞台にした香港で最もマジカルなランイベントが、歓声と共にスタートします☆

パークの驚きと喜びに満ちたコースを走り抜ける特別な体験です！

Pixar 10K

「Pixar 10K」では、ピクサーの仲間たちと一緒に楽しむ冒険が待っています。

愛すべきピクサーのキャラクターたちがランナーを応援し、魔法と興奮に満ちた10Kランを盛り上げます！

Zootopia 5K

新登場の「Zootopia 5K」

『ズートピア』の「ジュディ」のエネルギッシュな動きに合わせて、弾むような足取りで5Kに挑戦します。

Zootpia 5KとPixar 10Kは上位入賞者の表彰も行われます。

Duffy and Friends 3K

「Duffy and Friends 3K」では、ダッフィー＆フレンズとの心温まる冒険に出発します。

20周年コスチュームのダッフィーとリーナ・ベルがスタートで応援！

一歩一歩進むごとに友情の魔法を体験できる、心躍るレースです。

Frozen 3K

「Frozen 3K」では、これまでにないアレンデールの魅力を体験できます。

この家族向けの3Kレースでは、「アナ」と「エルサ」、そしてアレンデールの市民たちから熱い応援が送られます！

Mickey & Friends Junior Races

未来の小さなスターたちのために、全く新しい「Mickey & Friends Junior Races」が登場！

「ミッキーマウス」と仲間たちと一緒に、初めてパーク内を走り抜けるジュニアレースです。

トゥモローランドでゴールした後は、アクティビティゾーンで遊べるのも魅力です！

Run中にキャラクターにあえる！

Run中にキャラクターたちに会えるのも魅力！

アドベンチャーランドにはディズニー映画『モアナと伝説の海』の主人公「モアナ」

グリズリーガルチには『ジャングルブック』の｢バルー｣

『ブラザーベア』の｢コーダ｣

トイ・ストーリーランドでは、｢グリーンアーミーメン｣と

｢ボー・ピープ｣

ファンタジーランドではディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」

ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』の主人公「アリス」

キックボードに乗った｢チップ＆デール｣

スポーツコスチュームの｢チップ｣

｢デール｣に会える貴重な機会です☆

『美女と野獣』の｢オーロラ姫｣、｢フィリップ王子｣

ワールド・オブ・フローズンには、ディズニー映画『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「アナ」と｢エルサ｣

トロールにも会うことができます☆

トゥモローランドで開催されているMickey & Friends Junior Racesには、スポーツコスチュームの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」も登場しました。

メインストリートUSAにダッフィー＆フレンズ。

「クッキー・アン」が走ってきたゲストにご挨拶。

ディズニー映画『ピノキオ』の主人公であやつり人形の男の子「ピノキオ」と｢ジミニー・クリケット｣も！

ゴールでは、20周年コスチュームの｢チップ＆デール｣が出迎えてくれます☆

（会えるキャラクターたちは順次交替されます。どのキャラクターに会えるかはお楽しみです）

Disney-Style Runway Awards

レース前のファッションも楽しめます！

パークがまばゆいディズニーのランウェイに変わり、ディズニーテーマの衣装でコースを駆け抜ければ、「Disney-Style Runway Awards」を受賞できるかもしれません。

ランナーズパック

参加したコースに合わせてランナーズパック付き！

お気に入りのキャラクターたちがデザインされたTシャツなどを着て、イベントに参加できます☆

キャラクターたちの応援を受けながら、20周年に向けて盛り上がる香港ディズニーランドを駆け抜ける特別なイベント。

家族や友人と一緒に、忘れられない思い出を作れます！

香港ディズニーランドの「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」の紹介でした。

© Disney

©︎ Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダッフィーたちとパークを走ろう！ 香港ディズニーランド イベント「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」 appeared first on Dtimes.