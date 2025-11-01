超特急・M!LKら大集結『EBiDAN THE LIVE 2025』、Blu-ray発売決定 メンバーが裏話を語る“特別視聴会”も収録
スターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による、ライブ『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のBlu-rayが、2026年1月21日に発売されることが決定した。
【ライブ写真】圧巻！全9グループ総勢61人出演したEBiDAN THE LIVE
同ライブは、超特急やM!LKらEBiDANに所属する全9グループ総勢61人が出演し、8月15日から17日の3日間にわたって開催された。
本作は、ここでしか見られない新たなカットを加えたDay2公演本編映像、グループシャッフル企画9曲の全45曲が収録されたDisc1と、オリジナルメイキングに加え、EBiDANメンバーがLIVE映像を見ながら裏話を語る「EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会」が収録されたDisc2の、総収録時間400分に迫る豪華2枚組。Disc1はDolby Atmosにも対応しており、LIVE会場にいるかのような臨場感あふれるサウンドでLIVE映像を楽しむことができる。
特典には、Disc1と同じ映像をスマートフォンなどでも視聴できるシリアルコードが印字された、グループ別9種ランダムのポストカードを封入。また11月30日までの購入者には、早期予約特典としてDay2公演で使用された銀テープをミニマイズした「EBiDAN THE LIVE 2025 銀テープ 特別モデル」が付いてくる。さらに、同日にはEBiDANメンバー60人のクールな撮り下ろしショット満載の『EBiDAN Visual Dictionary 2026』も発売。Blu-rayとの同時購入者には、特典としてB5サイズクリアファイル（全9種）もついてくる。
【ライブ写真】圧巻！全9グループ総勢61人出演したEBiDAN THE LIVE
同ライブは、超特急やM!LKらEBiDANに所属する全9グループ総勢61人が出演し、8月15日から17日の3日間にわたって開催された。
特典には、Disc1と同じ映像をスマートフォンなどでも視聴できるシリアルコードが印字された、グループ別9種ランダムのポストカードを封入。また11月30日までの購入者には、早期予約特典としてDay2公演で使用された銀テープをミニマイズした「EBiDAN THE LIVE 2025 銀テープ 特別モデル」が付いてくる。さらに、同日にはEBiDANメンバー60人のクールな撮り下ろしショット満載の『EBiDAN Visual Dictionary 2026』も発売。Blu-rayとの同時購入者には、特典としてB5サイズクリアファイル（全9種）もついてくる。