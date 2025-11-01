¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦Gµ¡Û ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥ÉºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ø¡¡GµÇÏ7Æ¬¤¬½¸·ë¡ª¶¯ÎÏ3ºÐÀ¤Âå¤«¤é²¦¼ÔÃÂÀ¸¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¸ÅÇÏÀª¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡©
172²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¥ì¡¼¥¹¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦Gµ¡£
¸ÅÇÏ¤È3ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï½ÐÁö¤¹¤ë14Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬¤Î7Æ¬¤¬GµÇÏ¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡ãÅ·¹Ä¾Þ(½©)¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëGµÇÏ¡ä
¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´4¡Ë¡¡¡¡¡¡24Ç¯µÆ²Ö¾Þ
¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡Ë¡¡23Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë
¡¦¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²´5¡Ë¡¡¡¡23Ç¯»©·î¾Þ
¡¦¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´5¡Ë¡¡¡¡¡¡23Ç¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢25Ç¯¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C
¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡½¥°¡ÊÌÆ5¡Ë¡¡23Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ
¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡Ë¡¡25Ç¯»©·î¾Þ
¡¦¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡Ë¡¡¡¡25Ç¯ÊõÄÍµÇ°
ÎòÀï¤Î¸ÅÇÏÀª
¤Þ¤º¤Ï¡¢23Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´5¡Ë¡£
ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¸å¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C¡¦G1¤òÀ©ÇÆ¡£7¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï2Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏÉã¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢GµÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡Ë¡£
2024Ç¯¤Ï½Å¾Þ2¾¡¡ÊËèÆüÇÕ¡¦G·¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¡Ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂçÇÔ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉðËµ³¼ê¡Ê56¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤È¡¢Á°Áö¤ÎÊõÄÍµÇ°¤ÇGµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£²ó¤â°È¾å¤òÌ³¤á¤ëÉðËµ³¼ê¤Ï¡¢Å·¹Ä¾ÞÎòÂåºÇÂ¿15¾¡¡Ê½Õ8¾¡¡¢½©7¾¡¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡È½âÃË¡É¡£
2024Ç¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤ËÂ³¤¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉðËµ³¼ê¡§
½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤òÆ¨¤²ÀÚ¤ëÇÏ¤ÏËÍ¤â¼ÂºÝÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¨¤²¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉðËµ³¼ê¡§
¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÇÏ¤ÈÄ©¤á¤ë¤Î¤Ïµ³¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆÁÀ¤¦ÌÆÇÏ¤¿¤Á
¸ÅÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¶¯¹ëÌÆÇÏ¤¬3Æ¬½ÐÁö¡£
Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¼ÂÀÓ¤Ç°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦Gµ¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ5¡Ë¡£
½Å¾Þ3¾¡¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌÆ4¡Ë¡¢¿·³ãµÇ°¡¦G·À©ÇÆ¤Î¥·¥é¥ó¥±¥É¡ÊÌÆ5¡Ë¤â·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡½¥°µ³¾è¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ê45¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯µ³¾è¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ê40¡Ë¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¸ÅÇÏ¤ËÄ©¤à3ºÐÇÏ
¤³¤³2Ç¯¤Ï3ºÐÇÏ¤Î½ÐÁö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢21Ç¯¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡¢22Ç¯¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢3ºÐÇÏ¤¬Ï¢¾¡Ãæ¡Ê½ÐÁöµ¡²ñ¡Ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢2Æ¬¤Î3ºÐÇÏ¤¬ºÇ¶¯¸ÅÇÏ¤¿¤Á¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤à¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡Ë¡£
»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¾¡1.5ÇÜ¿Íµ¤¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤òÇË¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï6Ãå¤ËÄÀ¤à¤â¡¢½©½éÀï¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¦G¶¤òÀ©ÇÆ¡£
Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1Æ¬¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÆø¤ï¤»¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´3¡Ë¡£
»©·î¾Þ3Ãå¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤È¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°È¾å¤Ï¡¢½©Gµ¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ëC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ê46¡Ë¡£3½µÏ¢Â³GµÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¼ã¤ºÍÇ½¤¬¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
Âè172²ó¡¡Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦GI
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡ÊÄÅÂ¼ ÌÀ½¨¡Ë
2ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡ÊA.¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡Ë
3ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÃÄÌî ÂçÀ®¡Ë
3ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊÃ°Æâ Í´¼¡¡Ë
4ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡ÊD.¥ì¡¼¥ó¡Ë
4ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡Ê¸Íºê ·½ÂÀ¡Ë
5ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡ÊC.¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
5ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
6ÏÈ9ÈÖ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÊC.¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë
6ÏÈ10ÈÖ¡¡¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê»°±º ¹ÄÀ®¡Ë
7ÏÈ11ÈÖ¡¡¥·¥é¥ó¥±¥É¡Ê²£»³ Éð»Ë¡Ë
7ÏÈ12ÈÖ¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê¿û¸¶ ÌÀÎÉ¡Ë
8ÏÈ13ÈÖ¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡ÊÉð Ë¡Ë
8ÏÈ14ÈÖ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÀîÅÄ ¾²í¡Ë
Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï2Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£