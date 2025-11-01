Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¢¿·¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸åÇÚ¡¦Â¼°æÍ¥¤òÀä»¿¡ÖÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
10·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡Ù¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¤ÈÂ¼°æÍ¥¤¬½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î13th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÝ¯ºä46¡¢Â¼°æÍ¥¤¬½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤Ç¸÷¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È¿¿¹üÄº¡É
Æ±³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂ¼°æ¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤«¤é1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤È¤«¤âÅ·¤µ¤ó¤È¤«ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯¿´¤¬·Ú¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ºê¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÍ¥¤Á¤ã¤ó¤À¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤¢¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤·¡×¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶Ê¤¬Íè¤¿»þ¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥À¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¶Êº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸«¤¨¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÍ¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÑ³¤¤ÉôÊ¬¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Æ¡£Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢É½¸½ÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤ÎÂ¼°æ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê¡£