石川県川北町にある運送会社、日章の公式インスタグラムが、フォロワー数16万人超えと話題を集めています。この大人気アカウントの立役者は、三本足の保護猫「ふくちゃん」です。

運命の出会い 瀕死の猫が「福」を招く存在へ

ふくが日章にやってきたのは、約8年前のこと。

一人のトラックドライバーが、会社へ戻ると、駐車場で数羽のカラスが騒いでいるのを見つけました。そこには瀕死の状態の猫がいたのです。

その体はガリガリに痩せ、子猫と見間違うほど小さかったといいます。さらに、右の前足は切断されて血が滲んでおり、三本足でした。

日章 常務取締役 清水あゆみさん「（当時）保護したドライバーは『かなり血だらけで、手も片方ないし、動かんし、ご飯食べんし、多分無理やわ』って言ってました。私も、別の社員も『かわいそうで見れんね』って」

猫嫌いの犬を飼っていたため自宅に連れて帰れなかったドライバーは、当時の会長に相談。自身も動物好きであった会長はこれを快諾し、かかりつけの動物病院で猫に治療を受けさせました。

治療を終えた後、ドライバーが倉庫で献身的に看病を開始。そのかいあって、猫は見事に回復しました。そして「会社に福を呼び込む存在になるように」という願いを込めて「ふく」と名付け、そのまま日章の一員となりました。

清水あゆみさん「そのドライバーさんが朝早く来て、ご飯あげて、ブラッシングして、トイレも綺麗にして、夕方仕事から帰ってきたら、またご飯あげて、日曜日になったら、会社に誰もいないので、不十分だったら会社まで来てっていうのを定年退職されるまでずっと1人でされていたんです」

エース社員の仕事ぶりで「広報部長」に昇進

会社という環境にすっかり馴染んだ、ふく。2025年4月には、広報部長に任命されました。その経緯について、SNSの管理を担当する清水さんはこう語ります。

清水あゆみさん「（2年前に）SNSを投稿し始めた時に『今日も働いてますね』っていうコメントがあって。“働いている設定”で投稿していくとストーリーがあって面白いなと思ったんです。フォロワーが10万人超えたあたりから『出世するんじゃないですか』みたいなコメントがあって、広報部長になりました」

業務は多岐にわたり、「広報」「接客」「新人教育」に加え、「人事考課」や「“ふく”利厚生」といった重要な役割も担っているとされています。

ふく部長の定位置は、オフィスの真ん中に設置された特別待遇の「部長タワー」（キャットタワー）の最上段。ここがオフィスを見渡せる特等席です。

職場のムードを和ませる「“ふく”利厚生」

ふくは、その存在自体が「“ふく”利厚生」であり、愛らしい振る舞いで職場のムードを和ませ、社員に笑顔をもたらしています。

女性社員「仕事でトラブルとかがあったときに見て落ち着かせてくれる存在、尊いです」

また、能登半島地震以降は、会社と被災地を往復する災害廃棄物運搬業務も行う「日章」。帰ってきたドライバーは、ふくを撫でて癒やされているといいます。

ドライバー「アニマルセラピーっていうか、やっぱ動物がいてこその癒しみたいなのがあるんで、少なくとも、嫌な気持ちになるってことは圧倒的に減りますね」

「孫のよう」会長もデレデレの“にゃんハラ”

愛情表現と見間違われる「にゃんハラ」も、ふく部長の重要な業務の一つです。

• デスク上の書類ケースや、書類整理中の引き出しを占拠する。

• パソコンのキーボードの上を歩いたり、離席したタイミングで椅子を奪う。

これらの業務妨害に見える行為は、社員にとって逆に良い気分転換や笑いの種となり、パワハラならぬ『にゃんハラ』と呼ばれ、喜ばれています。

日章 石原司 会長「猫のようで人みたいな感じ。皆の話を聞いているような気がします。あの中に人間がいるような感じで、上手いことみんなの顔見たりとか。孫のような存在です」

ふく部長がもたらした「企業のイメージアップ」

ふくのおかげで会社のイメージは大きく変わったそう。

清水あゆみさん「楽しい場面、楽しいように編集して載っけて、それが毎日続くので、楽しくて賑やかな会社なんだって思ってもらえます」

入社動機にふくが関わっている社員もいます。

入社2年目・女性社員「求人サイトから申し込んだ時に、そのトップ画の写真がパソコンの前でふくちゃんが寝てる写真で『猫おるんやー！』って感じでした」

ドライバー「運送会社って言われると、ぱっとあんまり良いイメージを出せる方って正直いないんですよ。運転がしんどいとか、体力的にとか。でもこの会社は、猫飼ってる時点で絶対悪い人いないなって」

ビジネス上のメリットについても、清水さんは「（お客さんとの）会話のきっかけになりますね。それから、県外の取引先の方と電話だけでやり取りする場合でも、『ふく』や社内の状況を（SNSで）見てくださっているので、社員の顔が見えるっていうのはすごく安心みたいです」と語ります。

「ふく」部長の活動と今後の展望

「ふく」の活躍は、会社の枠を越えて広がっています。2024年12月にはBS-TBSの番組「ねこ自慢」に出演し、2025年10月29日に発売されたananにも掲載されるなど、メディア露出も増えています。

そして、11月18日には、ふくちゃん初の単行本が発売予定。予約段階ですが、増刷が決定するほどの人気です。

清水あゆみさん「会社で飼っている猫っていうのもあるんですが、『他の猫もこんなふうに幸せになれたら』っていうコメントがすごく多いので。ちょっとそういう猫ちゃんたちの目標になるわけじゃないですけど、この本を通じて、幸せな猫ちゃんが増えるといいですよね」

名前に込められた願い通り、「ふく」は今日も日章に福をもたらしています。可愛らしい日常は、日章公式Instagram（@nissho_1974）で発信されていますので、ぜひチェックしてみてください。