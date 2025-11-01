世界ランキング13位のラグビー日本代表はきょう1日（日本時間2日）、同1位の南アフリカと対戦する。歴史的な大金星を挙げた2015年W杯の「ブライトンの奇跡」から10年。当時も率いたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65）が再任2季目で再び世界トップの強豪に挑む。

欧州遠征に先駆けて10月25日に東京・国立競技場で行われた世界ランキング7位のオーストラリアとの一戦では、敗れたものの大健闘を見せた。15―19は、通算7度目の対戦で最少失点かつ点差も最少。試合後の選手たちの表情やコメントからは、悔しさの中にも充実感がにじんでいた。中でも印象深かったのが、ジョーンズHCの「世界の強豪と戦えると確信できた」という言葉。欧州遠征を前に、選手もコーチ陣も確かな手応えを得ていた。

第2次エディー政権の発足時に掲げられた「超速ラグビー」。速いテンポの攻撃を持ち味とするが、ディフェンスのもろさが課題となっていた。フランスやイングランドと対戦した昨季の欧州遠征では、簡単に抜かれてスコアされる場面が目立ち50点以上与える大敗が続いた。しかし今季は失点数が減少。オーストラリア戦の前半20分頃にトライライン際で粘り強いディフェンスを見せたように、課題の克服が成果として表れていた。

大敗続きだった昨季、若手を積極起用する指揮官の方針に疑問を呈す声や解任論まで一部から聞こえてきた。しかしジョーンズHCは欧州遠征の帰国会見でも「未来への大きな投資をしている。勝つためには負けることも必要。やり続けることが大事」と強気だった。目先の結果にとらわれず、27年W杯を見据えているとのこと。相撲界でよく耳にする“3年先の稽古”の考え方だった。

今季は7月の初戦でウェールズを破るなど強豪国にも肉薄。結果が出たことで、指揮官への批判的な声も減ってきた。再任2季目、「超速ラグビー」は選手たちだけでなく見ているファンの間にも浸透してきたように見受けられる。

今回の欧州遠征は厳しい結果になることも予想されるが、仮にそうなっても悲観することはないだろう。特に成長が顕著な若手は、世界の強豪の力を肌で感じることで必ず多くの学びを得るはずだ。今秋は、27年W杯へ向けた「第2次エディー政権」4年間の中間地点にあたる。選手たちが描く成長曲線を信じて、格上に挑む4連戦を見届けたい。