［ペットライフ 交遊録］若山曜子さん＜１＞

猫のもん（オス、９歳）と暮らしています。

もんちゃんとは２０１６年６月、ＳＮＳ上の「里親募集」の投稿を通じて出会いました。

名前の由来は、背中の模様が富士山に似ているから。フランス語で山は「モンターニュ」、富士山は「モンターニュ・フジ」といいます。そこから「もん」に。私が呼ぶ時の愛称「もんもん」は、偶然ですが「私のもん」という意味になります。

母が大の猫好きで、実家には常に猫がいたこともあり、私も猫は大好き。不思議なことに母は、捨てられた猫や病気の猫をなぜか見つけてしまう人でした。母に似たのか、私も学生時代にけがをした猫２匹を保護し、育てたことがあります。

１２年に当時一緒に暮らしていた子が天寿を全うしてからはペットロスに陥り、新しい子を迎えるなんて考えられませんでした。３年が過ぎた頃、ようやく「また猫と暮らしたい」との思いが芽生え、ＳＮＳ上で飼い主を募る投稿も眺めるようになりました。ただ希望者は多く、「私が手を挙げなくても幸せになりそう」と見送っていました。

そんなある日の真夜中、猫好きのお母さんを持つ娘さんの投稿が目に留まりました。自宅では既に８匹の猫を飼っているのに、近所の子どもから子猫２匹を託されて困っているというのです。かわいらしい写真に一目ぼれし、その週末には夫と一緒に娘さんのお宅を訪ねました。

出迎えてくれたのは娘さんと優しそうなお母様、そしてたくさんの猫たちと小さな体で寄り添う２匹の子猫。お二人は「できれば２匹一緒に」との希望でしたが、夫には軽い猫アレルギーがあり、大きくなると世話が難しいかもしれない。迷っていたところ、料理家の友人が「ぜひ飼いたい！」と言ってくれたため、ひとまず２匹を我が家で引き取ることにしました。

仲良しの２匹をすぐに引き離すのは忍びなく、結局１か月ほど一緒に過ごしました。実は一度、友人が迎えに来てくれたのですが、どうしても決心しかねる私の様子に「気持ちが落ち着いたら連れてきてね」と配慮してくれたのです。

１か月後、１匹を友人の家へ連れていった帰り道、涙がとまりませんでした。「今夜はお互いを探して鳴くのかな、つらいね」と友人とも話していたのですが、意外にも２匹はぐっすり。ケロッと新しい生活になじみ、その順応ぶりに猫の強さを改めて思い知らされました。

２匹のうち、我が家に残ったのがもんちゃんです。マイペースで、期待していたようにはベタベタしてくれません。でも時々、寝る前にそばに来てゴロゴロ。１０分ほど寄り添ったあと、私が眠くなる頃「もういいか」と離れていきます。どうやら私は寝かしつけられているようです。

わかやま・ようこ 料理研究家。東京外大フランス語学科を卒業後、パリへ留学。フランスのパティシエ国家資格（ＣＡＰ）を取得した。パリのパティスリーなどで経験を積み、帰国後は雑誌やテレビでのレシピ提案などで活躍。著書に「お茶のお菓子」など。