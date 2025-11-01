「双子あるある」蛯原友里、双子の妹・英里と“ある場所”でばったり遭遇「考えてることはほぼ同じ」
モデルの蛯原友里（46）が1日までに、双子の妹でチャイルド・ボディ・セラピストとして活動する蛯原英里さんのブログに登場。「双子あるある」と、英里さんと“ある場所”でバッタリ再会したことが報告された。
【写真】「双子あるある」蛯原友里と双子の妹がばったり遭遇し記念撮影
英里さんは「まさかの遭遇!!!」と書き出し、2人に起こった“驚き”のエピソードを公開。英里さんが美容室でカラーリングをしてもらっていたところ、「まさかのーー同じ時間、同じ場所に、姉、友里登場」と、友里にばったり遭遇したことを明かした。
「え？ええ!?」と驚きつつも、「考えてることはほぼ同じ」「もう、これ何回目？笑 双子あるあるすぎてびっくり通り越して記念にパチリ」と撮影した写真をアップした。
