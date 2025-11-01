BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）が、ソウル市内の焼き肉店で目撃され、ネット上で話題となった。先月29日にX（旧ツイッター）で、ソウル市内の飲食店で、JUNG KOOKが目撃され、1人で食事をする写真が多数、アップされた。

ネットユーザーがアップした写真には、黒い革ジャケットを着たJUNG KOOKが1人でカルビをかじっているショットやビビンバを混ぜている様子などが写っており「一生に1度だけのこの瞬間に感謝する。永遠に私の大切な思い出」などのコメントが添えられていた。

映像もネット上で挙がっており、JUNG KOOKは、周囲の視線をまったく意識しないまま食事をしていた。食事後には、店にいたファンとの記念撮影に応じるなど、ファンサービスもしたという。

これまでも、1人焼き肉は、数回目撃されており、ARMY（アーミー、公式ファン名）の間では「JUNG KOOKの肉ロード」という焼き肉店のリストも共有されている。

BTSは来年3月に新アルバムを発表する予定で、米国ブルームバーグ通信は26日「BTSが、全世界の主要都市で約65回の公演を計画しており、30回以上は北米地域で開かれるだろう。これはグループ史上最大規模のワールドツアーになる」と伝えた。