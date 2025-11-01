【岡山県】「女性客に人気の……」“美肌の湯”で有名な「湯郷温泉」の魅力とは？ 「日本らしい滞在」の声
湯郷温泉は岡山県美作（みまさか）市に位置し、湯原温泉、奥津温泉とともに「美作三湯」の1つに数えられる山間の名湯です。
泉質は肌にやさしく、保湿力が高いことから、古くより「美肌の湯」として親しまれてきました。温泉街には、歴史ある老舗旅館から、洗練された現代風の宿まで、さまざまなスタイルの宿泊施設が並んでいます。
【アクセスを見る】岡山駅から約1時間45分
そのほか、足湯や美術館が点在し、地元の味を楽しめる飲食店も充実。初夏には大谷川沿いでホタルが舞い飛び、自然の魅力もたっぷり感じられます。
▼美肌の湯である
「美作三湯の一つで、女性客に人気の美肌の湯としても知られています。小規模ながら風情ある温泉街が残っており、のんびりとした日本らしい滞在が可能です」（20代男性／静岡県）」
「美作三湯の一つで、泉質はやさしく女性や家族連れにも人気。日帰り温泉施設も充実しています」（60代男性／広島県）」
▼日帰りも可能
「実際行ったことがあって、落ち着いた雰囲気で良かったから」（50代男性／大阪府）」
「岡山まで新幹線で約45分＋バスで約1時間。日帰りも可能。レトロな温泉街の散策が楽しめる」（50代男性／東京都）」
▼夜景も楽しめる
「湯郷温泉周辺で夜景が美しい場所として大山展望台があり、湯郷温泉街から車で10分ほどの距離にあり、温泉街のオレンジ色の明かりを眼下に望むことができるからです」（60代女性／愛知県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「湯郷温泉」周辺には何がある？湯郷温泉の温泉街には、美作地方に伝わる巨人伝説をテーマにした大型のからくり時計がシンボルとして設置されています。車で約10分ほどの高台には「大山展望台」があり、早朝には雲海が見られることも。夜には、温泉街の灯りが美しい夜景として広がります。
