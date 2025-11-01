元サッカー日本代表、引退後の人生が“最高に楽しい”と明かす。美人妻＆息子との家族ショット公開！
元サッカー日本代表の大津祐樹さんは10月31日、自身のXを更新。妻でテレビ朝日アナウンサーの久冨慶子さんと息子との家族ショットを披露しました。
【写真】大津祐樹、妻＆息子との顔出しショット
添えられた1枚の写真では、久冨さんと息子との家族ショットを披露。3人が折り重なるようにベッドの上で密着する姿です。大津さんの上には久冨さん、その上に息子が乗っています。3人とも素敵な笑顔で幸せそうな様子です。
また、「家族のおかげで仕事に集中できているので感謝しかない。※1人爆睡して写ってないです。笑」と家族への感謝の思いと6月に生まれたばかりの次男が写っていない理由を明かしました。
ファンからは、「素晴らしい！」「リスペクトします 子育て楽しみましょー」「僕も昔芸人をやってましたが、自分で事業やって家族もいる生活のほうがめちゃくちゃ楽しいです！」「素晴らしい発信ですね！」「アスリートはもちろん、現在キャリア形成中の方、仕事と家庭のバランスに悩む方、色々な人達に刺さると感じました」「まぶしすぎて」との声が寄せられています。
「リスペクトします 子育て楽しみましょー」大津さんは「サッカー選手だったんだっけ？ サッカー選手と引退後の人生どっちが楽しいですか？」と自身の問い掛け、「正直今の方が最高に楽しい笑 結局自分次第。 会社もどんどん大きく成長していて日々ワクワクする」と明かしています。
