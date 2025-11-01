ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê (C)Kyodo News

¡¡10·î31Æü¤ËFA¿½ÀÁ¼êÂ³¤­¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£FAÀë¸À¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÍâÆü¤«¤éÅÚÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯7Æü´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«É½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÎÄùÀÚÆü¤Ï11·î11Æü¡£Àë¸À¤·¤¿Áª¼ê¤Ï12Æü¤ËFAÀë¸À¤·¤¿Áª¼ê¤È¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢13Æü¤«¤éÁ´µåÃÄ¤È·ÀÌó¤¬¸ò¾Ä²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡º£µ¨¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï18Ì¾¡¢³¤³°FA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï12Ì¾¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤òÍ­¤¹¤ë20Ì¾¡¢³¤³°FA»ñ³Ê¤òÍ­¤¹¤ë54Ì¾¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·×104Ì¾¤¬FAÍ­»ñ³ÊÁª¼ê¡£

¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢Æ£²¬ÍµÂç¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏÌøÍµÌé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¡ÊDeNA¡Ë¡¢¶Ì°æÂçæÆ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤«ÃíÌÜ¤À¡£

¢§ ¹ñÆâFA¸¢º£µ¨¼èÆÀ¼Ô¡Î18Ì¾¡Ï

ÃæÀîâ«ÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë

µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë

²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë

¹âÍüÍµÌ­¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

¿¹¸¶¹¯Ê¿¡ÊDeNA¡Ë

¿ÀÎ¤ÏÂµ£¡ÊDeNA¡Ë

Ìø¡¡ÍµÌé¡ÊÃæÆü¡Ë

¿¢ÅÄ¡¡³¤¡Êºå¿À¡Ë

¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë

¶Ì°æÂçæÆ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

¾¾ËÜ¡¡¹ä¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë

¹â¶¶¸÷À®¡ÊÀ¾Éð¡Ë

Æ£²¬ÍµÂç¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

»³²¬ÂÙÊå¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¢§ ³¤³°FA¸¢º£µ¨¼èÆÀ¼Ô¡Î12Ì¾¡Ï

¾®ÀîÂÙ¹°¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë

¼ÆÅÄÎµÂó¡ÊDeNA¡Ë

¸ÍÃì¶³¹§¡ÊDeNA¡Ë

¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¡Ë

´äÄçÍ´ÂÀ¡Êºå¿À¡Ë

¾åËÜ¿ò»Ê¡Ê¹­Åç¡Ë

²ÃÆ£µ®Ç·¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë

Âç¾ëÞæÆó¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

´äÖ¿æÆ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë