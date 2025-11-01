創設30周年を迎えたアビスパ福岡を西日本スポーツは担当記者をつけてずっと追いかけてきた。歴代の担当記者が思い出をつづる。

◇ ◇ ◇

前身の福岡ブルックスが1995年にJFLで優勝し、アビスパ福岡は1996年からJリーグに挑戦した。初年度に16チーム中、15位に終わるなど、1年目から苦戦が続く、2000年にはセカンドステージで6位という健闘もあったが、年間通しての1桁順位は、21年に8位となるまでなかった。しかし、J挑戦直後に担当していたころ、私は、その後のクラブの行く末に、もう少し明るい展望を抱いていた。

チームは指導者の交代やキーとなる選手の存在で大きく変わる。名古屋グランパスはその後、イングランドの名門アーセナルを率いるフランス人指導者のアーセン・ベンゲル氏を監督に招き、旧ユーゴスラビア、セルビア代表の司令塔ストイコビッチの加入もあって大きく躍進した。

私が担当した当時、アビスパ福岡にも名将を招く話が浮上していた。その後、アルゼンチン代表やコロンビア代表を率いたアルゼンチン人のホセ・ペケルマン氏だ。どの程度まで現実的になったかは分からないが、もしあの時、招聘（へい）に成功していたら、クラブの歴史は違っていたかもしれない。担当を外れた後も、私は考え続けてきた。J1昇格とJ2降格とを繰り返す5年周期もなかったかもしれない。

開幕当時のJリーグは、海外のスター選手が次々に来日した。ブラジル代表で1994年ワールドカップ（W杯）アメリカ大会優勝に貢献したMFドゥンガ（磐田）、同ジーニョ（横浜F）、DFジョルジーニョ（鹿島）など、ワールドクラスの選手を招いたクラブは着実に強豪としての地位を築いていった。もちろん、それなりの資金は必要だっただろうが。

アビスパはブルックス時代から、アルゼンチン人指導者、選手を中心に強化していた。W杯代表のMFトログリオやスーパスター、ディエゴ・マラドーナの弟でFWのウーゴマラドーナなどが初年度の主力を担った。Jリーグ昇格までの監督は元アルゼンチン代表のオルギン氏、私もW杯の活躍をテレビで見ていた大型MFのバティスタ氏もコーチとしてアビスパに加わるという豪華な陣容。J初年度に清水秀彦氏を監督に招いたが、ヘッドコーチはアルゼンチン人のパチャメ氏で翌97年に監督になった。

98年のW杯でイングランドを破るなどして8強入りしたアルゼンチンには、MFシメオネや、ストライカー、バティストゥータなど逸材がそろっていた。前述のペケルマン氏のコネクションでスター選手や、ブレーク直前の若手を獲得、なんていう話があったなら、と、今でも思う。

初めてのタイトル獲得は23年のルヴァン杯、初挑戦から四半世紀以上がたっていた。もうすぐ還暦を迎える私の目の黒いうちに、もっと強豪に、福岡の皆さんにもっと愛されるクラブになった姿を見せてほしい。（1995〜97年担当 室中誠司）