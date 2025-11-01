クワバタオハラ小原正子、夫・マック鈴木からの“誕生日ランチ”に感激 笑顔の夫婦ショットに「いつもラブラブ」「ええ旦那はんやなぁ」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が、1日までに自身のブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木（50）から“少し遅れた誕生日ランチ”でお寿司を振る舞われたことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「めっちゃ美味しそう」誕生日お祝いランチを紹介した小原正子
「夫婦ランチ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「旦那さんが、少し遅れたけどと誕生日のお祝いランチしてくれました」と明かし、カウンター席で食事を楽しむ笑顔の夫婦ショットを公開した。
小原は「美味しいお寿司やさんへ」と記し、新鮮な刺身の盛り合わせや土瓶蒸しなどの写真とともに「お腹いっぱいになるまで食べました」と満足げに食事の様子をつづった。
さらに、店で購入した“お土産”も紹介。兵庫県・神戸の寿司店「松鶴寿司」の「ひょうご海鮮つめとん」シリーズを写真付きで紹介し、「大将こだわりの品」「サーモンが須磨の海で養殖されているとは知りませんでした」と感心。「ご飯にのっけるだけで簡単に海鮮丼ができちゃうーーー」とつづった。
最後は「本日、子供達の晩ごはんです」と手軽に味わえる冷凍海鮮丼を嬉しそうに報告し、「つめとんとは“つめてる”の方言、神戸弁です」と解説を添え、地元への愛情もにじませながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「めっちゃ美味しそう」「お二人で素敵な時間を過ごせて良かったですね」「マックさんの優しいお顔が素敵」「ハッピーハッピーなバースデー」「ええ旦那はんやなぁ」「もう、焼きもちが焼けるわ」「いつもラブラブのお二人見れるのが、とても好き」「マックさん優しい」「うわぁ〜！子供たち豪華な夕飯で羨ましい」などの声が寄せられている。
