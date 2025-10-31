図書館を地下に、テニスコートを優先？　文京区『竹早公園計画』に疑問の声

公園、図書館 vs. テニスコートか

バブル経済前夜の1985年、村上龍は『テニスボーイの憂鬱』という欲望と享楽の時代を象徴する“テニス男”を描いた小説があった。それから40年、東京の中心にありながら、坂道と瀟洒な住宅街、学舎と歴史と文化が息づく文京区で、テニスコートか図書館と公園かをめぐって、住民と区との間でテニスならぬ賛否の“ラリー”が繰り広げられている。

事の起こりは2024年、文京区が旧竹早国民学校跡地にある小石川図書館、竹早テニスコート、竹早公園の3つの区営文教施設を一体的に整備する「竹早公園・小石川図書館一体的整備基本計画」の中間のまとめ案が2024年1月に公表されたことによる。

計画自体は、2019年6月に文京区立図書館の機能向上と老朽化施設の改修の検討を行う「文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」が設置されたことから検討が始まった。

その後、区では「小石川図書館及び竹早公園一体的整備検討会」を設置し、公園、テニスコート、図書館などの各施設一体的に整備する検討を進めてきた。

そこで出てきた計画案は、これまで1面と4面に分離していたテニスコートを5面が並ぶように整備。一方、図書館のメインフロアは窓のない地下に押し込まれ、公園内で子どもたちが遊べる施設も減少しそうなかたちのものだった。

図書館、公園、テニスコートの3つの単位面積当たりの利用者は、テニスより図書館や子供のための公園の方が圧倒的に多いはず。しかも、テニスコートだけなら、文京区内には砂入り人工芝で整備された4面のテニスコートを備えた目白台運動公園もある。子どもたちや公園で過ごす区民が利用するスペースが狭くなり、テニスコートに広げられた印象を与える計画案だった。

図書館が4階建てから2階建てになった理由

小石川図書館は、1910年に開設した「東京市立小石川簡易図書館」が前身の長い歴史を持つ図書館。現在の建物は1965年築・鉄筋コンクリート造、地上4階・地下1階建て。

所蔵資料数は、一般図書が約14万点、児童書が約4万2000点、レコード約2万点、カセット約200点、CD約２万1000点、DVD約700点（HPより）と所蔵規模が大きめの図書館だ。また、視聴覚室にはテクニクスなどの往年のオーディオ機器が並ぶ。

しかし、新しく図書館が入る建物はこれまでの4階建ての高さ22mまで建築可能なのにもかかわらずなぜか2階建ての建物になっている。このことについては「テニスコートに影を落とさないためなのか」と一部の住民は訝る。

住民側がこの計画に対して不信感を抱くのには理由がある。

この計画案は、区が独自考えたのではなく、コンサルティング会社と業務委託契約を結び、2700万円以上の税金を投入してつくらせたものだった。さらにこれまで中心的にテニスコートを使ってきたテニスクラブの存在もある。

このテニスクラブは2023年に区に対して「図書館および公園の一体化プロジェクトに関する希望」と題する要望書を出しており、その内容も「テニスコート5面を前提に、クラブハウスを図書館の1階に」というものだった。

このことは公表されていなかったが、2024年末に住民側の情報公開請求によって、その内容が明らかになるなど不透明な部分が多い。

住民で作る「竹早公園・小石川図書館を考える会」では、この計画そのものが「テニスコートありきの整備構想で、図書館にテニスコート向け施設を入居させるために、図書館が地下に追いやられたのではないか」と見立てている。

テニスクラブの要望通りの建て替えプラン

現状の竹早公園・小石川図書館（左）／公表された一体化プラン（右）

実際、出来上がった区の中間まとめでは、これまで図書館とは切り離されていたクラブハウスと図書館が要望通り一体になっており、加えて一番使い勝手の良い1階部分は、テニスコート利用者向けの「更衣室、シャワールーム、飲食可能なラウンジ」になっていた。その結果、1階には図書館としての機能はほとんどなく、図書館のメインフロアは地下1階で、クラブハウスの下に図書館が付属しているというイメージだ。

しかも、区の計画案では、地上部の面積が600㎡であるのに対して地下フロアを2300㎡にして、「地上部分の建物面積を最小化し、公園面積を最大化できる」として「◎」の高評価をしていた。

この計画に対する住民からのパブリック・コメントでは大半がテニスコートの縮小と多目的化を望む声が寄せられた。そして、そうした署名も1800人分を超えた。

パブリック・コメントには「公園にはテニス以外のスポーツ施設は検討されてない」「バスケもフットサルもできず、予約なく自由に使える球技スペースもない。ボール遊びはできないのか」「子どもたちが予約することなく自由にボール遊びできる場所が不可欠」という意見も寄せられている。

これを受けてこの計画に反対を表明している竹早公園・小石川図書館を考える会の住民向け資料では、次のような主張が記されている。

「百年先まで考えたまちづくりを」

「子どもたちにもっと遊び場を」

「テニスコート中心からみんなに開かれた竹早公園へ」

「テニス専用でなく、こども優先の多目的ボール遊び場を」

「地下図書館化にNO！ 居心地の良い図書館を！」

「多様なスポーツニーズに適う多目的広場の整備を！」

住民が区を信用できないこれだけの理由

反対運動を展開する考える会は、見直しの声が高まる中で、計画見直しが5面あるテニスコートを4面に削る程度を落としどころにされてしまうのではないか」と警戒感を持っている。

というのも考える会では、これまで区に対して情報公開請や監査請求、請願などを行ってきていおり、それによってこれまで一般住民の知らないことが次々と出てきたからだ。

具体的には、平日は朝6時または6時半～8時まで、土日は朝6時ごろから10時まで、前述のテニスクラブが特権的にコートを利用していたということが明らかになっている。

いずれの時間帯も、このテニスクラブ以外の区民は使えない。しかも、通常は2か月前から申し込み、抽選に当たらなければテニスコートは利用できないのだが、このテニスクラブのメンバーは、年会費1万2000円で、毎朝使い放題だったという。また、テニスクラブは社会教育関係団体として、コートの使用料金も3割引という格安で利用していたこともわかっている。

考える会では「営業時間外に区民一般の公平な利用機会を廃止して、特定の個人や団体に対してのみ貸し出すことは不公平で、公共性を損なう」と指摘。「特定の団体のみに、毎朝営業時間外の使用を認め、団体利用が規定上できないはずの土日曜日に通年優先予約を認めてきたことは、区の協定書に違反し、違法である」として住民監査請求を行い、現在は、こうした特権的な扱いは廃止になっている。

5期20年多選の成澤廣修区政の弊害か？

成澤廣修・文京区長（区HPより）

こうしたことが許されてきたのも、成澤廣修区長の5期20年に及ぶ多選の弊害ではないかと指摘されている。しかも、成澤区長は、25歳で区議に当選。当時、最年少区議として注目された。その区議時代も含めれば30年間にわたり文京区政にたずさわってきており、成澤区長を“文京区のドン”という人もいる。

何もなければ2027年には区長選があるが、成澤区長も6期目を目指しており、文京区のドンといわれても、おかしくあるまい。

とはいえ、その区長選挙では、この「竹早公園・小石川図書館一体的整備基本計画」が選挙の争点になる可能性も指摘されている。

そんな成澤区長は、2025年春の区議会一般質問で、竹早公園・小石川図書館の一体的整備についてと問われ、次のように答えている。

「昨年（2024年）１月に基本計画の中間のまとめを公表して以来、多くのご意見をいただき、区民ミーティングを行ってまいりました。これまでにさまざまな立場の皆様からいただいたご意見・ご要望、課題の中には、さらに十分な調査や検証を行った上で、丁寧な説明が必要なものがあると認識しております」としたうえで、「そのため予定していた3回目の区民ミーティングについては一旦見送ることとし、課題等について改めて整理してまいりたい」

と一時棚上げとする姿勢を見せていた。

しかし、区の見解は、あくまでも「図書館の敷地を公園に組み込むことにより、公園面積の拡充や利用者の利便性向上などの利点を見出し、一体的に整備する」というものに変わりはない。

そして、「都市計画公園である竹早公園に図書館の敷地を組み込む都市計画変更を前提とした一体的整備が、公園面積の拡充や利用者の利便性の向上などにつながる。魅力ある公園づくりを進めつつ、文化的で豊かな生活を支えるスポーツ活動や学びの拠点の整備について掲げ、調和のとれた空間で多様な人の交流や賑わいの創出を目指す」としている。

（左）『テニスボーイの憂鬱』村上龍・著（集英社文庫）／文京区は“テニスコートの憂鬱”

これでは住民が危惧するように「コートを１面減らして、図書館は地下化でスペースを確保する」といった大枠には手をつけず、結局のところ「妥協の産物」になる可能性がある。

こうなっては住民と区とのテニスコートをめぐる意見のラリーの応酬にはならず、現状では区側がドロップショットでかわそうという姿勢に感じられる。