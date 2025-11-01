シュナイダー監督 地元での歓喜目前に「待ちきれない」山本攻略へ自信「彼に仕掛けていく」



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

3勝2敗とワールドシリーズ制覇に王手をかけたトロント・ブルージェイズ。舞台を本拠地ロジャース・センターに移し、いよいよ歓喜の瞬間が目前に迫る。

試合前日、ジョン・シュナイダー監督が記者会見に臨み、チームの状態と決戦に向けた心境を語った。

「春季トレーニングを始めるときは、いつもこの場所で終わりたいと思っている。すべての年で実現するわけではない。だからこそ、この状況に感謝している」と語ったシュナイダー監督。

8カ月半に及ぶシーズンの末に、念願の地元決戦を迎える指揮官の表情には、穏やかな自信がにじんでいた。

指揮官は、前夜の第5戦で圧巻の投球を披露した新人右腕トレイ・イェサベージについても言及。

「最初のプレーで少しボールをこぼした時も、彼はまったく慌てなかった。あの落ち着きが、彼の成長を物語っている」と称賛。7回を12奪三振で投げ切った快投を振り返り、「あの瞬間、チーム全体が一体になった」と笑みを見せた。

また、第6戦で先発予定のケビン・ゴーズマン投手について問われると、「彼にボールを託せることが本当に嬉しい。彼はこのチームのエースであり、常に我々に勝つチャンスを与えてくれる」と信頼を寄せた。

対するドジャースの先発は第2戦で9回完投の快投をした山本由伸投手（31）。指揮官は「楽しい再戦になるだろう。第2戦では山本が素晴らしかったが、ケブ（ゴーズマン）も負けていなかった。昔ながらの投手戦になるかもしれない」と、再び火花散るエース対決を予感させた。

一方で、相手打線についても冷静に分析する。「山本は6、7種類の球を操るユニークな投手。簡単には攻略できない。だが我々は一度対戦したことで、多くを学んだ。ゾーンを攻める彼に対して、今度は我々が仕掛ける番だ」と語り、打線の修正に自信をのぞかせた。

さらに、ここ2試合で抑え込んでいる大谷翔平への対応について問われると、「ロケーションが良くなっている。彼は素晴らしい打者だが、球速、球種、コースを変化させ、彼に違う景色を見せている」と明かした。

そして、明日の第6戦でワールドシリーズ制覇の瞬間を迎える可能性について問われると、シュナイダー監督は穏やかに、しかし力強く語った。

「最高の気分だ。明日この場所がどんな雰囲気になるのか楽しみで仕方ない。選手たちも同じ気持ちだ。待ちきれないよ。今すぐにでも試合を始めたいくらいだ」

ブルージェイズにとって、1993年以来となる悲願の頂点まであと一勝。冷静な指揮官の言葉の奥には、熱く燃える覚悟があった。

