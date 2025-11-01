◆11月放送プログラム

モソロフ作曲 ハープ協奏曲

チャイコフスキー作曲 交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」から

指揮 セバスティアン・ヴァイグレ

ハープ グザヴィエ・ドゥ・メストレ

粗品とヴァイグレ氏との対談もお楽しみに！





◆音楽監修 新井鷗子の演奏レビュー

ハープという楽器がこれほどまで多彩な音色を出せるのかと驚きます。

ある時はオペラのように優美に歌い、ピアノのように華麗な超絶技巧を聴かせ、打楽器のような激しさもある。激動の時代を生きた作曲家モソロフの、叙情の奥に隠された叫びも伝わってきます。

そしてヴァイグレの「悲愴」は、第3楽章の勝利の行進曲から突然、舞台が暗転したかのように第4楽章の深淵な悲しみになだれ込む瞬間をお見逃しなく。

◆演奏者の略歴



セバスティアン・ヴァイグレ（指揮）

1961年ベルリン生まれ。1982年にベルリン国立歌劇場管の首席ホルン奏者となった後、巨匠バレンボイムの勧めで指揮者へ転身。2003年には、ドイツのオペラ雑誌「オーパンヴェルト」の年間最優秀指揮者に選ばれ注目を浴び、2004年から2009年までリセウ大劇場の音楽総監督を務めた。2008年から2023年夏までフランクフルト歌劇場の音楽総監督を務め、在任期間中には同歌劇場管が「オーパンヴェルト」誌の「年間最優秀オーケストラ」に、同歌劇場が「年間最優秀歌劇場」に度々輝くなど、その手腕は高く評価された。

読響には2016年8月に初登場し、1019年から第10代常任指揮者を務めている。近年もメトロポリタン歌劇場で〈ボリス・ゴドゥノフ〉、ウィーン国立歌劇場とバイエルン歌劇場で〈ダフネ〉、バイエルン国立歌劇場で〈影のない女〉〈ローエングリン〉を指揮するなど国際的な活躍を続ける。2023年7月には、フランクフルト歌劇場の音楽総監督としての最後の公演でルディ・シュテファン〈最初の人類〉を振り、大きな話題を呼んだ。

今年3月には読響と〈ヴォツェック〉を披露し絶賛された。

これまでにバイロイト音楽祭、ザルツブルク音楽祭のほか、ベルリン国立歌劇場、英国ロイヤル・オペラなどに客演。ベルリン放送響、ウィーン響、フランクフルト放送響などの一流楽団と共演を重ね、今年3月、ベルリンフィル デビュー。



グザヴィエ・ドゥ・メストレ（ハープ）

1973年フランス生まれ。9歳からハープを学び、1996年にバイエルン放送響に入団。1998年USA国際コンクールで優勝。1999年から2010年までウィーン・フィルのソロ・ハーブ奏者を務め、数々の巨匠と名演を残す。ソリストとして、プレヴィン、ラトル、ガッティ、ラザレフらの指揮でウィーン・フィル、バイエルン放送響、モーツァルテウム管、イスラエル・フィルなどと共演。ザルツブルク音楽祭やウィーン芸術週間など主要な音楽祭に招かれ、輝かしい音色と超絶テクニックで世界各地の聴衆を魅了している。2022年にシュトゥッツマン指揮ケルンWDR響とのハープ協奏曲集のアルバムをリリースし話題を呼んだ。

読響とは2016年、2017年、2023年に共演。好評を博し、今回4度目の共演となる。