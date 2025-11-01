この記事をまとめると ■BYDが日本初投入するPHEV「シーライオン6」をジャパンモビリティショー2025で披露 ■高効率PHEV技術「DM-i」を採用し静かで伸びやかな走行性能を実現 ■EV走行も約100km可能で実用性も兼ね備える期待のモデルだ

EVよりむしろPHEVが真打ち？

BYDがすでに2025年内に日本で販売すると発表していたPHEV（プラグインハイブリッド車）が､ジャパンモビリティショー2025にて初披露された。その名も「SEALION 6（シーライオン6）」だ。FWDで､サイズは全長×全幅×全高＝4775×1890×1670mm。すでに発売されているEV「シーライオン7」と比較してひとまわり小さいSUVとなっている。

これまで日本ではEVのイメージが強かったBYDだが､じつはPHEVを開発して17年以上。中国本国では販売されるPHEVの2台に1台はBYD車となっているという。日本ではこれまで「シール」「ATTO 3」「ドルフィン」といったEVモデルを導入し､2025年4月には新型EV「シーライオン7」も発売､そしてついにPHEVの日本導入も実現するわけだ。

この「シーライオン6」には「DM-i（デュアルモード･インテリジェント）」と呼ばれる独自技術が採用されている。これはPHEV専用に開発された技術で､高効率のPHEV専用エンジンとモーター､ハイブリッド専用の変速機､最新のバッテリーマネジメントシステムなどが連携することで､優れたパワーと燃費性能を両立。世界の累計販売台数は700万台を超え､すでに多くの国々で搭載車両が走っているという。

BYDのスーパーハイブリッドは､まず積極的にEVとして走り､いざというときにエンジンがかかる仕様。これまでのEVに対する航続距離への不安から解放されて､静かでなめらかな心地よい走りを実感できるそうだ。

シーライオン6には72kWの出力をもつ1.5リッターエンジンと145kWの電気モーターを搭載。EVモードでの航続距離は約100km､0-100km/h加速時間は8.5秒で､SUVとしての実用性に加え､PHEVならではの経済性が魅力だ。

シーライオン6の公式発表は12月1日を予定。そして、11月1日からは先行予約を開始。JMS2025の会場でも一般公開日にBYDブースをはじめ､BYDホームページや販売店でも受付を開始するそうだ。満を持してのBYDのPHEV発売に胸が高鳴る方も多いことだろう。