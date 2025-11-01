週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月31日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4082> 稀元素 東証Ｐ 751倍 (35,296) 1308 ( +19.6 ) 全固体電池関連
２. <3195> ジェネパ 東証Ｇ 37.0倍 ( 3,519) 700 ( +69.9 )
３. <1960> サンテック 東証Ｓ 36.8倍 ( 1,215) 1394 ( +32.9 )
４. <7501> ティムコ 東証Ｓ 34.1倍 ( 717) 1322 ( +8.4 )
５. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 33.4倍 ( 434) 393 ( +64.4 ) 人工知能関連
６. <6060> こころネット 東証Ｓ 22.0倍 ( 110) 1324 ( -1.5 )
７. <4690> 日パレット 東証Ｓ 12.2倍 ( 146) 1718 ( -15.4 )
８. <6356> 日ギア 東証Ｓ 11.4倍 ( 2,399) 850 ( +14.2 )
９. <2764> ひらまつ 東証Ｓ 11.3倍 ( 976) 110 ( -5.2 )
10. <6803> ティアック 東証Ｓ 10.0倍 ( 439) 99 ( +2.1 ) 半導体関連
11. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 9.9倍 ( 3,008) 437 ( -3.5 ) 半導体関連
12. <1777> 川崎設備 名証Ｍ 8.9倍 ( 339) 2350 ( -3.9 ) 下水道関連
13. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 8.2倍 ( 384) 1339 ( +21.2 )
14. <2281> プリマ 東証Ｐ 8.1倍 ( 2,982) 2475 ( +6.8 )
15. <9478> ＳＥＨＩ 東証Ｓ 8.1倍 ( 468) 413 ( +11.9 )
16. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 7.9倍 ( 119) 2154 ( -6.4 )
17. <2806> ユタカフーズ 東証Ｓ 7.8倍 ( 78) 2110 ( -0.8 )
18. <1949> 住友電設 東証Ｐ 7.7倍 ( 1,289) 9710 ( +33.4 ) データセンター関連
19. <7116> ダイワ通信 東証Ｓ 7.2倍 ( 152) 916 ( +4.1 ) 人工知能関連
20. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 7.2倍 ( 1,007) 505 ( +16.6 ) 自動運転車関連
21. <7646> ＰＬＡＮＴ 東証Ｓ 7.2倍 ( 201) 1876 ( +13.0 )
22. <2459> アウン 東証Ｓ 7.0倍 ( 5,915) 324 ( 0.0 )
23. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 6.8倍 ( 1,409) 247 ( +30.0 ) 人工知能関連
24. <1930> 北陸電工 東証Ｐ 6.7倍 ( 965) 1402 ( -3.8 ) データセンター関連
25. <9733> ナガセ 東証Ｓ 6.5倍 ( 657) 2245 ( +13.2 )
26. <6167> 冨士ダイス 東証Ｐ 6.3倍 ( 954) 884 ( +2.2 )
27. <7983> ミロク 東証Ｓ 6.1倍 ( 307) 1485 ( +13.4 )
28. <9115> 明海グループ 東証Ｓ 6.1倍 ( 539) 701 ( -2.0 )
29. <7021> ニッチツ 東証Ｓ 6.1倍 ( 709) 2311 ( +2.7 )
30. <2445> タカミヤ 東証Ｐ 6.1倍 ( 699) 416 ( +16.2 )
31. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ 6.1倍 ( 806) 5070 ( +36.7 ) 造船関連
32. <1821> 三井住友建設 東証Ｐ 6.0倍 ( 1,615) 596 ( -0.2 )
33. <6800> ヨコオ 東証Ｐ 5.8倍 ( 1,330) 1979 ( +27.3 ) 半導体製造装置関連
34. <6928> エノモト 東証Ｐ 5.8倍 ( 458) 1933 ( +15.0 )
35. <4875> メディシノバ 東証Ｓ 5.7倍 ( 447) 227 ( +24.7 )
36. <6484> ＫＶＫ 東証Ｓ 5.7倍 ( 63) 2294 ( +6.1 )
37. <6307> サンセイ 東証Ｓ 5.7倍 ( 323) 450 ( +10.3 )
38. <6262> ペガサス 東証Ｓ 5.7倍 ( 1,161) 825 ( +16.5 )
39. <5532> リアルゲイト 東証Ｇ 5.6倍 ( 1,323) 2855 ( -5.8 )
40. <253A> ＥＴＳ・Ｇ 東証Ｓ 5.5倍 ( 878) 1252 ( +21.0 )
41. <9130> 共栄タ 東証Ｓ 5.4倍 ( 220) 1100 ( +4.5 )
42. <1921> 巴 東証Ｓ 5.2倍 ( 574) 1812 ( +11.5 )
43. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 5.1倍 ( 61) 2427 ( +9.8 )
44. <5609> 日鋳造 東証Ｓ 4.9倍 ( 112) 848 ( -5.6 ) 半導体製造装置関連
45. <9046> 神電鉄 東証Ｐ 4.7倍 ( 147) 2331 ( -5.9 )
46. <4436> ミンカブ 東証Ｇ 4.7倍 ( 378) 482 ( +7.1 ) 人工知能関連
47. <7673> ダイコー通産 東証Ｓ 4.6倍 ( 74) 1588 ( +2.2 )
48. <1946> トーエネク 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,260) 1675 ( +14.1 )
49. <6337> テセック 東証Ｓ 4.6倍 ( 225) 2101 ( +8.4 ) 半導体製造装置関連
50. <1934> ユアテック 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,027) 2488 ( -8.4 )
株探ニュース