　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ　　751倍 (35,296)　　1308　( +19.6 )　 全固体電池関連
２. <3195> ジェネパ　　　東証Ｇ 　37.0倍 ( 3,519) 　　700　( +69.9 )　
３. <1960> サンテック　　東証Ｓ 　36.8倍 ( 1,215)　　1394　( +32.9 )　
４. <7501> ティムコ　　　東証Ｓ 　34.1倍 ( 　717)　　1322　(　+8.4 )　
５. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　33.4倍 ( 　434) 　　393　( +64.4 )　 人工知能関連
６. <6060> こころネット　東証Ｓ 　22.0倍 ( 　110)　　1324　(　-1.5 )　
７. <4690> 日パレット　　東証Ｓ 　12.2倍 ( 　146)　　1718　( -15.4 )　
８. <6356> 日ギア　　　　東証Ｓ 　11.4倍 ( 2,399) 　　850　( +14.2 )　
９. <2764> ひらまつ　　　東証Ｓ 　11.3倍 ( 　976) 　　110　(　-5.2 )　
10. <6803> ティアック　　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　439)　　　99　(　+2.1 )　 半導体関連
11. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　9.9倍 ( 3,008) 　　437　(　-3.5 )　 半導体関連
12. <1777> 川崎設備　　　名証Ｍ　　8.9倍 ( 　339)　　2350　(　-3.9 )　 下水道関連
13. <5816> オーナンバ　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　384)　　1339　( +21.2 )　
14. <2281> プリマ　　　　東証Ｐ　　8.1倍 ( 2,982)　　2475　(　+6.8 )　
15. <9478> ＳＥＨＩ　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　468) 　　413　( +11.9 )　
16. <4367> 広栄化学　　　東証Ｓ　　7.9倍 ( 　119)　　2154　(　-6.4 )　
17. <2806> ユタカフーズ　東証Ｓ　　7.8倍 (　　78)　　2110　(　-0.8 )　
18. <1949> 住友電設　　　東証Ｐ　　7.7倍 ( 1,289)　　9710　( +33.4 )　 データセンター関連
19. <7116> ダイワ通信　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 　152) 　　916　(　+4.1 )　 人工知能関連
20. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ　　7.2倍 ( 1,007) 　　505　( +16.6 )　 自動運転車関連
21. <7646> ＰＬＡＮＴ　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 　201)　　1876　( +13.0 )　
22. <2459> アウン　　　　東証Ｓ　　7.0倍 ( 5,915) 　　324　(　 0.0 )　
23. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　6.8倍 ( 1,409) 　　247　( +30.0 )　 人工知能関連
24. <1930> 北陸電工　　　東証Ｐ　　6.7倍 ( 　965)　　1402　(　-3.8 )　 データセンター関連
25. <9733> ナガセ　　　　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　657)　　2245　( +13.2 )　
26. <6167> 冨士ダイス　　東証Ｐ　　6.3倍 ( 　954) 　　884　(　+2.2 )　
27. <7983> ミロク　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　307)　　1485　( +13.4 )　
28. <9115> 明海グループ　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　539) 　　701　(　-2.0 )　
29. <7021> ニッチツ　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　709)　　2311　(　+2.7 )　
30. <2445> タカミヤ　　　東証Ｐ　　6.1倍 ( 　699) 　　416　( +16.2 )　
31. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　806)　　5070　( +36.7 )　 造船関連
32. <1821> 三井住友建設　東証Ｐ　　6.0倍 ( 1,615) 　　596　(　-0.2 )　
33. <6800> ヨコオ　　　　東証Ｐ　　5.8倍 ( 1,330)　　1979　( +27.3 )　 半導体製造装置関連
34. <6928> エノモト　　　東証Ｐ　　5.8倍 ( 　458)　　1933　( +15.0 )　
35. <4875> メディシノバ　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　447) 　　227　( +24.7 )　
36. <6484> ＫＶＫ　　　　東証Ｓ　　5.7倍 (　　63)　　2294　(　+6.1 )　
37. <6307> サンセイ　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　323) 　　450　( +10.3 )　
38. <6262> ペガサス　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 1,161) 　　825　( +16.5 )　
39. <5532> リアルゲイト　東証Ｇ　　5.6倍 ( 1,323)　　2855　(　-5.8 )　
40. <253A> ＥＴＳ・Ｇ　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　878)　　1252　( +21.0 )　
41. <9130> 共栄タ　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　220)　　1100　(　+4.5 )　
42. <1921> 巴　　　　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　574)　　1812　( +11.5 )　
43. <2393> ケアサプライ　東証Ｓ　　5.1倍 (　　61)　　2427　(　+9.8 )　
44. <5609> 日鋳造　　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　112) 　　848　(　-5.6 )　 半導体製造装置関連
45. <9046> 神電鉄　　　　東証Ｐ　　4.7倍 ( 　147)　　2331　(　-5.9 )　
46. <4436> ミンカブ　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 　378) 　　482　(　+7.1 )　 人工知能関連
47. <7673> ダイコー通産　東証Ｓ　　4.6倍 (　　74)　　1588　(　+2.2 )　
48. <1946> トーエネク　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 2,260)　　1675　( +14.1 )　
49. <6337> テセック　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　225)　　2101　(　+8.4 )　 半導体製造装置関連
50. <1934> ユアテック　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 2,027)　　2488　(　-8.4 )　

株探ニュース