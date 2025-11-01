　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※10月31日終値の10月24日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　16 業種　　値下がり：　17 業種
　　　東証プライム：1611銘柄　　値上がり： 438 銘柄　　値下がり：1155 銘柄　　変わらず他：　18 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +13.12 　住友電 <5802> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801>
２. 電気機器(0266)　　　 +7.09 　イビデン <4062> 、アドテスト <6857> 、レーザーテク <6920>
３. 情報・通信業(0275)　 +4.55 　ＳＣＳＫ <9719> 、ブレインＰ <3655> 、リンクユーＧ <4446>
４. 銀行業(0278)　　　　 +3.78 　栃木銀 <8550> 、いよぎんＨＤ <5830> 、あいちＦＧ <7389>
５. 証券・商品(0279)　　 +3.73 　野村 <8604> 、ＳＢＩ <8473> 、大和 <8601>
６. 電気・ガス(0270)　　 +3.56 　大ガス <9532> 、メタウォータ <9551> 、関西電 <9503>
７. 精密機器(0268)　　　 +3.48 　ＨＯＹＡ <7741> 、東京計器 <7721> 、東京精 <7729>
８. 海運業(0272)　　　　 +2.26 　飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101>
９. 鉄鋼(0262)　　　　　 +1.21 　大和工 <5444> 、共英製鋼 <5440> 、日本製鉄 <5401>
10. 石油・石炭(0259)　　 +1.21 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>
11. 食料品(0254)　　　　 +1.12 　ＪＴ <2914> 、東洋水 <2875> 、プリマ <2281>
12. その他製品(0269)　　 +0.67 　コクヨ <7984> 、任天堂 <7974> 、宝＆ＣＯ <7921>
13. 卸売業(0276)　　　　 +0.41 　トーメンデバ <2737> 、八洲電機 <3153> 、因幡電産 <9934>
14. ガラス・土石(0261)　 +0.15 　ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、日電硝 <5214>
15. 機械(0265)　　　　　 +0.03 　ＴＯＷＡ <6315> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、三井海洋 <6269>
16. 建設業(0253)　　　　 +0.02 　住友電設 <1949> 、きんでん <1944> 、トーエネク <1946>
17. ゴム製品(0260)　　　 -0.24 　藤コンポ <5121> 、バンドー <5195> 、フコク <5185>
18. 小売業(0277)　　　　 -0.28 　ノジマ <7419> 、ＪＥＨ <5889> 、アンドＳＴ <2685>
19. 輸送用機器(0267)　　 -0.60 　大同メ <7245> 、シマノ <7309> 、日産自 <7201>
20. 鉱業(0252)　　　　　 -0.61 　日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
21. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.98 　エーアイテイ <9381> 、渋沢倉 <9304> 、上組 <9364>
22. その他金融業(0281)　 -1.09 　ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、アイフル <8515>
23. 水産・農林業(0251)　 -1.18 　ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
24. 保険業(0280)　　　　 -1.28 　ＦＰパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>
25. 空運業(0273)　　　　 -1.53 　ＪＡＬ <9201>
26. 医薬品(0258)　　　　 -2.09 　第一三共 <4568> 、ネクセラ <4565> 、大幸薬品 <4574>
27. 化学(0257)　　　　　 -2.33 　大倉工 <4221> 、積水化 <4204> 、日農薬 <4997>
28. 陸運業(0271)　　　　 -2.68 　ＪＲ東海 <9022> 、阪急阪神 <9042> 、京成 <9009>
29. 不動産業(0282)　　　 -2.71 　霞ヶ関Ｃ <3498> 、グッドコムＡ <3475> 、ＪＳＢ <3480>
30. 金属製品(0264)　　　 -2.76 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＬＩＸＩＬ <5938> 、横河ブＨＤ <5911>
31. 繊維製品(0255)　　　 -2.76 　三陽商 <8011> 、ワコールＨＤ <3591> 、ＴＳＩＨＤ <3608>
32. サービス業(0283)　　 -2.99 　エスエムエス <2175> 、サンウェルズ <9229> 、ＯＬＣ <4661>
33. パルプ・紙(0256)　　 -5.33 　北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

