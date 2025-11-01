

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月31日終値の10月24日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 16 業種 値下がり： 17 業種

東証プライム：1611銘柄 値上がり： 438 銘柄 値下がり：1155 銘柄 変わらず他： 18 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +13.12 住友電 <5802> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801>

２. 電気機器(0266) +7.09 イビデン <4062> 、アドテスト <6857> 、レーザーテク <6920>

３. 情報・通信業(0275) +4.55 ＳＣＳＫ <9719> 、ブレインＰ <3655> 、リンクユーＧ <4446>

４. 銀行業(0278) +3.78 栃木銀 <8550> 、いよぎんＨＤ <5830> 、あいちＦＧ <7389>

５. 証券・商品(0279) +3.73 野村 <8604> 、ＳＢＩ <8473> 、大和 <8601>

６. 電気・ガス(0270) +3.56 大ガス <9532> 、メタウォータ <9551> 、関西電 <9503>

７. 精密機器(0268) +3.48 ＨＯＹＡ <7741> 、東京計器 <7721> 、東京精 <7729>

８. 海運業(0272) +2.26 飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101>

９. 鉄鋼(0262) +1.21 大和工 <5444> 、共英製鋼 <5440> 、日本製鉄 <5401>

10. 石油・石炭(0259) +1.21 ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>

11. 食料品(0254) +1.12 ＪＴ <2914> 、東洋水 <2875> 、プリマ <2281>

12. その他製品(0269) +0.67 コクヨ <7984> 、任天堂 <7974> 、宝＆ＣＯ <7921>

13. 卸売業(0276) +0.41 トーメンデバ <2737> 、八洲電機 <3153> 、因幡電産 <9934>

14. ガラス・土石(0261) +0.15 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、日電硝 <5214>

15. 機械(0265) +0.03 ＴＯＷＡ <6315> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、三井海洋 <6269>

16. 建設業(0253) +0.02 住友電設 <1949> 、きんでん <1944> 、トーエネク <1946>

17. ゴム製品(0260) -0.24 藤コンポ <5121> 、バンドー <5195> 、フコク <5185>

18. 小売業(0277) -0.28 ノジマ <7419> 、ＪＥＨ <5889> 、アンドＳＴ <2685>

19. 輸送用機器(0267) -0.60 大同メ <7245> 、シマノ <7309> 、日産自 <7201>

20. 鉱業(0252) -0.61 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

21. 倉庫・運輸(0274) -0.98 エーアイテイ <9381> 、渋沢倉 <9304> 、上組 <9364>

22. その他金融業(0281) -1.09 ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、アイフル <8515>

23. 水産・農林業(0251) -1.18 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>

24. 保険業(0280) -1.28 ＦＰパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

25. 空運業(0273) -1.53 ＪＡＬ <9201>

26. 医薬品(0258) -2.09 第一三共 <4568> 、ネクセラ <4565> 、大幸薬品 <4574>

27. 化学(0257) -2.33 大倉工 <4221> 、積水化 <4204> 、日農薬 <4997>

28. 陸運業(0271) -2.68 ＪＲ東海 <9022> 、阪急阪神 <9042> 、京成 <9009>

29. 不動産業(0282) -2.71 霞ヶ関Ｃ <3498> 、グッドコムＡ <3475> 、ＪＳＢ <3480>

30. 金属製品(0264) -2.76 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＬＩＸＩＬ <5938> 、横河ブＨＤ <5911>

31. 繊維製品(0255) -2.76 三陽商 <8011> 、ワコールＨＤ <3591> 、ＴＳＩＨＤ <3608>

32. サービス業(0283) -2.99 エスエムエス <2175> 、サンウェルズ <9229> 、ＯＬＣ <4661>

33. パルプ・紙(0256) -5.33 北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



