　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※10月31日終値の10月24日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6141> ＤＭＧ森精機　東証Ｐ　　-24.3　　2400　 米関税影響などで今期営業利益５９％減へ
２. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ　　-24.3 　　203　
３. <4479> マクアケ　　　東証Ｇ　　-23.5 　　723　 ２６年９月期営業減益へ
４. <6594> ニデック　　　東証Ｐ　　-23.5　　1883　 除外
５. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ　　-22.6　　4140　 新株発行で希薄化懸念
６. <5075> アップコン　　名証Ｎ　　-21.6 　　819　
７. <2216> カンロ　　　　東証Ｓ　　-20.4　　1452　
８. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-19.3 　　121　 仮想通貨関連
９. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-19.1 　　152　 ５０万株を上限とする自社株買い発表も好反応限定的
10. <7837> アールシー　　東証Ｓ　　-18.6 　　443　
11. <438A> インフ　　　　東証Ｇ　　-18.5　　1183　
12. <4014> カラダノート　東証Ｇ　　-17.8 　　475　
13. <6807> 航空電子　　　東証Ｐ　　-17.3　　2307　 今期は一転最終減益の見通しで失望売り
14. <9353> 桜島埠　　　　東証Ｓ　　-17.1　　2465　 東証が信用規制の臨時措置を実施
15. <3865> 北越コーポ　　東証Ｐ　　-17.0 　　819　 今期営業利益５９％減へ下方修正
16. <9251> ＡＢ＆Ｃ　　　東証Ｇ　　-16.6　　1097　
17. <153A> カウリス　　　東証Ｇ　　-16.6　　2010　 サイバーセキュリティ関連
18. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　-16.3 　12240　
19. <2175> エスエムエス　東証Ｐ　　-15.8　　1331　
20. <4450> パワーソリュ　東証Ｇ　　-15.7　　2191　
21. <6292> カワタ　　　　東証Ｓ　　-15.6 　　745　 今期最終を89％下方修正
22. <7265> エイケン工業　東証Ｓ　　-15.6　　3280　
23. <4690> 日パレット　　東証Ｓ　　-15.4　　1718　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を下方修正
24. <7245> 大同メ　　　　東証Ｐ　　-15.2　　1047　 電気自動車関連
25. <2291> 福留ハ　　　　東証Ｓ　　-15.2 　　676　
26. <3498> 霞ヶ関Ｃ　　　東証Ｐ　　-15.0　　8410　 新株発行で希薄化を懸念
27. <2998> クリアル　　　東証Ｇ　　-14.9 　　998　
28. <9742> アイネス　　　東証Ｐ　　-14.9　　1706　 26年3月期業績予想及び配当予想を下方修正
29. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　-14.9 　　491　
30. <4832> ＪＦＥシステ　東証Ｓ　　-14.6　　1878　 今期経常を11％下方修正
31. <7831> ウイルコＨＤ　東証Ｓ　　-14.6　　　82　
32. <6599> エブレン　　　東証Ｓ　　-14.5　　2929　 半導体製造装置関連
33. <369A> エータイ　　　東証Ｇ　　-14.3　　3260　
34. <3134> Ｈａｍｅｅ　　東証Ｓ　　-14.2 　　519　
35. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ　　-14.1　　1373　
36. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-13.9 　　284　
37. <1813> 不動テトラ　　東証Ｐ　　-13.9　　2445　 特別調査委で新たな確認事項が発生
38. <7419> ノジマ　　　　東証Ｐ　　-13.7　　1139　 上期経常利益は４３％増で計画上回るも好業績は織り込み済み
39. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-13.7 　　993　 ドローン関連
40. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-13.6　　7600　 半導体製造装置関連
41. <3840> パス　　　　　東証Ｓ　　-13.6　　　89　 人工知能関連
42. <4366> ダイトーケミ　東証Ｓ　　-13.4 　　264　
43. <4575> ＣＡＮＢＡＳ　東証Ｇ　　-13.4 　　873　 ＣＢＰ５０１新薬承認・上市の目標取り下げ
44. <7115> Ａパーチェス　東証Ｓ　　-13.3　　2515　
45. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-13.3 　　601　 防衛関連
46. <4418> ＪＤＳＣ　　　東証Ｇ　　-13.2　　1481　 人工知能関連
47. <4586> メドレックス　東証Ｇ　　-13.0 　　127　
48. <4258> 網屋　　　　　東証Ｇ　　-13.0　　3710　 サイバーセキュリティ関連
49. <7827> オービス　　　東証Ｓ　　-12.9　　1486　
50. <431A> ユーソナー　　東証Ｇ　　-12.9　　2810　

株探ニュース