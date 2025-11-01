週間ランキング【値下がり率】 (10月31日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月31日終値の10月24日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6141> ＤＭＧ森精機 東証Ｐ -24.3 2400 米関税影響などで今期営業利益５９％減へ
２. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ -24.3 203
３. <4479> マクアケ 東証Ｇ -23.5 723 ２６年９月期営業減益へ
４. <6594> ニデック 東証Ｐ -23.5 1883 除外
５. <276A> ククレブ 東証Ｇ -22.6 4140 新株発行で希薄化懸念
６. <5075> アップコン 名証Ｎ -21.6 819
７. <2216> カンロ 東証Ｓ -20.4 1452
８. <9399> ビート 東証Ｓ -19.3 121 仮想通貨関連
９. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -19.1 152 ５０万株を上限とする自社株買い発表も好反応限定的
10. <7837> アールシー 東証Ｓ -18.6 443
11. <438A> インフ 東証Ｇ -18.5 1183
12. <4014> カラダノート 東証Ｇ -17.8 475
13. <6807> 航空電子 東証Ｐ -17.3 2307 今期は一転最終減益の見通しで失望売り
14. <9353> 桜島埠 東証Ｓ -17.1 2465 東証が信用規制の臨時措置を実施
15. <3865> 北越コーポ 東証Ｐ -17.0 819 今期営業利益５９％減へ下方修正
16. <9251> ＡＢ＆Ｃ 東証Ｇ -16.6 1097
17. <153A> カウリス 東証Ｇ -16.6 2010 サイバーセキュリティ関連
18. <5729> 日精鉱 東証Ｓ -16.3 12240
19. <2175> エスエムエス 東証Ｐ -15.8 1331
20. <4450> パワーソリュ 東証Ｇ -15.7 2191
21. <6292> カワタ 東証Ｓ -15.6 745 今期最終を89％下方修正
22. <7265> エイケン工業 東証Ｓ -15.6 3280
23. <4690> 日パレット 東証Ｓ -15.4 1718 ２６年３月期業績予想及び配当予想を下方修正
24. <7245> 大同メ 東証Ｐ -15.2 1047 電気自動車関連
25. <2291> 福留ハ 東証Ｓ -15.2 676
26. <3498> 霞ヶ関Ｃ 東証Ｐ -15.0 8410 新株発行で希薄化を懸念
27. <2998> クリアル 東証Ｇ -14.9 998
28. <9742> アイネス 東証Ｐ -14.9 1706 26年3月期業績予想及び配当予想を下方修正
29. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -14.9 491
30. <4832> ＪＦＥシステ 東証Ｓ -14.6 1878 今期経常を11％下方修正
31. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ -14.6 82
32. <6599> エブレン 東証Ｓ -14.5 2929 半導体製造装置関連
33. <369A> エータイ 東証Ｇ -14.3 3260
34. <3134> Ｈａｍｅｅ 東証Ｓ -14.2 519
35. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ -14.1 1373
36. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -13.9 284
37. <1813> 不動テトラ 東証Ｐ -13.9 2445 特別調査委で新たな確認事項が発生
38. <7419> ノジマ 東証Ｐ -13.7 1139 上期経常利益は４３％増で計画上回るも好業績は織り込み済み
39. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -13.7 993 ドローン関連
40. <7711> 助川電気 東証Ｓ -13.6 7600 半導体製造装置関連
41. <3840> パス 東証Ｓ -13.6 89 人工知能関連
42. <4366> ダイトーケミ 東証Ｓ -13.4 264
43. <4575> ＣＡＮＢＡＳ 東証Ｇ -13.4 873 ＣＢＰ５０１新薬承認・上市の目標取り下げ
44. <7115> Ａパーチェス 東証Ｓ -13.3 2515
45. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -13.3 601 防衛関連
46. <4418> ＪＤＳＣ 東証Ｇ -13.2 1481 人工知能関連
47. <4586> メドレックス 東証Ｇ -13.0 127
48. <4258> 網屋 東証Ｇ -13.0 3710 サイバーセキュリティ関連
49. <7827> オービス 東証Ｓ -12.9 1486
50. <431A> ユーソナー 東証Ｇ -12.9 2810
株探ニュース