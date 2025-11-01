ま〜るく走ってJR山手線100年、環状運転はいつからか　まるで視力検査「Y」→「C」→「の」→「〇」運転ルートの変遷がおもしろい

JR山手線（やまのてせん）の礎となる鉄道が開業したのは、1885（明治18）年3月のこと。以来、140年間にわたり首都東京の足として歴史を刻んできた。当初は、東海道線と東北本線を連絡する路線として誕生し、その後の路線拡大とともに山手線の運転ルートは「Y」→「C」→「の」と変化し、現在の“まるい形”（環状運転）になってから、2025（令和7）年11月1日で100周年を迎えた。なぜ、開業時から環状線ではなかったのか。なにがそうさせたのか、といった素朴な疑問とともに山手線の生い立ちを振りかえってみたい。

※トップ画像は、環状運転100周年を記念した「旧103系電車をイメージした復刻デザイン」をラッピングした電車。JR浜松町駅で＝2025年10月29日、港区海岸

山手線の礎は私鉄「品川線」

1872（明治5）年に日本ではじめて国が建設した官設鉄道が開業し、新橋（旧・汐留）駅と横浜（現・桜木町）駅が結ばれた。それから11年後となる1883（明治16）年には、上野駅から熊谷駅を結ぶ、こちらも日本初となる私設鉄道「日本鉄道」が開業した。この2つの路線を接続するため、1885（明治18）年3月1日に開業したのが、山手線の礎となる日本鉄道の「品川線」だった。

品川線は、品川駅（港区）から目黒駅、渋谷駅、新宿駅、目白駅、板橋駅を経由し、赤羽駅（北区）とを結んだ。品川駅では、先に開業していた官設鉄道の新橋駅（のちの汐留駅）まで乗り入れを行った。当初は、新橋駅と赤羽駅の間を1日わずか3往復しか列車がなかった。この路線に1887（明治20）年、当時7歳だった大正天皇が乗車した記録が残されている。新橋駅から“臨時列車”（汽車）で赤羽駅を経由して上野駅まで、「郊外の光景」を車窓から楽しまれたという。

品川線開業当時の私設「日本鉄道」の路線図。官設鉄道（のちの東海道線）は太い点線、計画路線は細い点線で描かれている。この当時は、まだ池袋駅は存在していない。日本国有鉄道編纂・東北本線史より＝資料所蔵筆者

山手台地を走るから山手線

品川線の利便性を向上させようと、赤羽駅を経由せずに上野方面へとつなぐ分岐線の計画があった。この分岐線は、その名を「豊島（としま）線」としていたが、計画の途中で品川線と統合して、通称として「山手線」と呼ぶようになった。これは、山手台地に建設されたことに由来するといわれる。

山手線は、1906（明治36）年に池袋駅を開業させて、そこから大塚駅、駒込駅を経由し田端駅へと至る分岐路線を開業させた。この当時は、山手線の本線は赤羽方面とされ、池袋駅と田端駅を結ぶ路線は、山手線の支線とされた。

現在のように、品川駅から東京駅を経由し上野駅を結べば便利だったはずだが、民家が密集する”下町”を通るルートでは、用地確保など相当な資金と日数を要することが見込まれたため、民家の少ない山手台地を”う回”するルートが選ばれたのだった。

1906（明治36）年に開業した池袋駅の当時のようす。分岐線を建設するにあたり、目白駅は谷底にあり、将来的な駅の拡張に難ありとして池袋駅が誕生した。日本国有鉄道編纂・東北本線史より＝資料所蔵／筆者

池袋駅開業80周年を記念して1983（昭和58）年に国鉄・東京北鉄道管理局から発売された記念乗車券。池袋駅は、2025（令和7）年で122周年を迎えた＝資料所蔵筆者

春は花見、秋は月見の山手線

1906（明治39）年に“日本鉄道”が国有化されると、1909（明治42）年には国有鉄道の規格として路線名称が制定され、正式に「山手線」を名乗るようになった。それまでは、日本鉄道であったことから、通称の山手線のほか「日本線（山手線）」と呼ぶこともあったそうだ。

1909（明治42）年12月16日に、現在の新橋駅となる「烏森（からすもり）駅」が開業すると、山手線は同時に上野駅〜田端駅〜池袋駅〜新宿駅〜品川駅〜烏森駅間で電車運転を開始した。「電車が走ると世の中が動く」といわれた時代である。烏森駅と品川駅の間は、京浜線（現在の京浜東北線）に乗り入れた。これにより、山手線の運転ルートは、「Ｃ」の文字を描くような線形となった。

この頃の山手線は、人家もまばらな山手台地を巡る乗り物として、春には「花見電車」、夏には「納涼電車」、秋には「月見電車」、冬には「雪見電車」と、東京市民は四季の移り変わりを楽しむ往復2時間の小旅行を楽しんだという。

有楽町駅に停車する山手線の電車。烏森駅から有楽町駅まで路線が延伸したのは、1910（明治43）年のことだった＝撮影年次不詳、写真所蔵JLNA

運転ルートは「の」の字に

1914（大正3）年に東海道線が東京駅まで開通し、中央線も1919（大正8）年に東京駅まで延伸すると、東京駅で中央線と東海道線のレールがつながった。そこで、中野駅から新宿駅、神田駅、東京駅、品川駅、新宿駅、池袋駅、田端駅、上野駅と平仮名の「の」の字のようなルートで直通運転を行うようになった。

当時はまだ、上野駅から秋葉原駅を経由し神田駅までの間は、線路がつながっていなかったため、環状線として運転することはできなかった。また、池袋駅と赤羽駅間（のちの赤羽線、現在の埼京線の一部）が本線ではなく、支線の扱いとなるようになったのもこの時期だった。

石版画で描かれた「東京停車場之図」。1918（大正7）年の絵葉書より=資料所蔵／JLNA

路線名は「山手線」だが、区間で正式名称が違う

山手線が走りはじめて40年が経過した1925（大正14）年11月1日、ようやく神田駅と上野駅間のレールがつながり、山手線の環状運転がスタートした。当時は12分間隔で運転され、1周するのに72分を要したとされる。時代が昭和に入ると、運転間隔や1周に要する時間は、現在とほぼ変わらないものになったという。

路線名は「山手線」であるが、実は区間ごとに正式な線名は異なり、東京駅〜品川駅までの6.8kmを東海道線、品川駅から田端駅までの20.6kmは山手線、田端駅から東京駅までの7.1kmを東北線と専門的には区別される。1周は34.5kmあり、最高速度は90km/h。1周の所要時間は環状線の内側を走る内回りと、外側を走る外回りで僅差はあるものの、概ね1時間だ。外回りと内回りを見分けるコツは、ホーム上に流れる自動放送が、外回りは男性の声に対し、内回りは女性の声になっている。

運転本数は、朝の通勤時間帯だと内回り22本、外回り18本の列車が走る。山手線の場合、電車の走る方向を示すときは、内回り、外回りと呼び、上り、下りという言い方は耳にしない。しかしながら、ダイヤグラム（列車運行図表）上では、外回りが下り、内回りが上りで表されていることはあまり知られていない。電車も、同じ車両が同一方向ばかり走ると車輪の減り方に偏りがでるため、バランスよく外回りと内回りを交互に走らせているという。ちなみに1周乗車した場合の運賃は、きっぷ（同一駅で乗車して1周乗り続けて降車）の場合、500円（IC運賃494円）となる。

山手線が環状線運転を開始した1925（大正14）年11月の上野駅周辺のようす。（上野駅から神田駅方向を見る）＝資料所蔵／JLNA

国鉄時代（昭和59年2月1日改正）の山手線列車ダイヤより。山手線は大崎駅を基準に外回りが下り、内回りが上りで表されている＝資料所蔵筆者

どちらが正しい!?「やまのてせん」と「やまてせん」

結論から言うと、「やまのてせん」が正解である。この混同は、戦前からあったといわれ、日本鉄道が作成した建設当時の書類には「山ノ手線」という表記が見られ、また下町と山手という地域を示す言葉から付けられたことからも「やまのてせん」が正とされてきた。

しかし、戦後のGHQ施策により駅名にローマ字表記を併用することが指示され、その際に「YAMATE」と記したことで、「やまて」と呼ばれることが多くなった。当時の国鉄（現JR）は、1971（昭和46）年に漢字で記された駅名にフリガナを付すことを決め、その際は過去の経緯に基づき「やまのてせん」と定め、ローマ字表記についても「YAMANOTE」と記した。

子どもの頃の記憶のなかに、昭和50（1975）年代にテレビで流れていたカメラ量販店のCMで、「♪まあるい緑のやまてせん」と歌われ、「やまてせん」、「やまのてせん」のどっちが正しいか、ということが話題になったことを思い出す。歌詞はその後「やまのてせん」に修正されたが、このことからも読み方が混同していたのは周知の事実だった。

山手線（103系電車）に表示された「山手線 YAMANOTE LINE」の文字＝1986年2月

カラフルな「国電」が誕生

国鉄（現JR）の車両にカラフルな色を身にまとった電車が登場したのは、1950（昭和25）年のことで、“湘南電車”と呼ばれたオレンジとグリーンに塗られた「みかん」を連想させる配色が好評を博した。そこで、チョコレート色だった「国電（こくでん＝国鉄電車のこと）」にも、路線ごとに車両の色を変えてみてはどうか、という話になった。

この「ラインカラー構想」は、中央線をオレンジ色、山手線は緑色、中央・総武各駅停車は黄色というように、路線ごとに異なる色を塗ってみてはどうか、というものだった。この計画は、1959（昭和34）年から順次実施され、当時は「乗客の誤乗防止」や「路線案内がスムーズになった」と好評を得た。山手線の色は、1961（昭和36）年からで、当初は「カナリア・イエロー」と呼ばれる黄色だった。その2年後に、現在の「ウグイス色」と呼ばれるミドリ色に変更された。

国電カラー化25周年記念として1984（昭和59）年に国鉄・東京西鉄道管理局から発行された記念入場券。カラー化されてから2025（令和7）年11月9日で66周年を迎える＝資料所蔵筆者

山手線にまつわる100年

2025（令和7）年11月1日は、山手線が環状運転を開始して100周年を迎えた。さまざまなキャンペーンが実施され、実際の電車にも昔活躍した車両をイメージした復刻デザインを車体の前面にラッピングした2編成が、期間限定（10月4日〜11月3日まで）で走っている。

思い起こせば、1985（昭和60）年にも山手線で100周年を祝っていた。この時は、山手線の礎となった日本鉄道の品川線（品川駅〜赤羽駅間）が開業して100年という節目の年だった。この頃は、ウグイス色の電車からキラキラしたステンレス製の電車（205系）へと世代交代がはじまった頃だった。それからすでに39年。車両も103系→205系→E231系と代わり、現在はE235系が活躍する。時が経つのは早いものだ。

1985（昭和60）年に臨時列車として走った「品川線開業100周年記念号」。ステンレス製の205系電車は当時の最新型だった＝1985年3月1日、国鉄・浜松町駅

1963（昭和38）年〜1988（昭和63）年まで山手線で活躍した103系電車＝1986年3月11日、国鉄・恵比寿駅

「新型電車205系試運転・山手線100年」のヘッドマークを掲げた新製当時の205系試運転電車。この車両は1985（昭和63）年〜2005（平成17）年まで活躍した＝1985年3月7日、渋谷駅〜原宿駅間

2002（平成14）年〜2020（令和2）年まで活躍したE231系（500番台）電車。鉄道ファンからは、あのキャラクターを連想させるデザインだったことから「ガチャピン」の愛称で親しまれた＝2005年9月17日

環状運転100周年を記念した「旧205系電車をイメージした復刻デザイン」をラッピングした電車。JR御徒町駅で＝2025年11月1日、台東区上野

「山手線環状運転100周年」のヘッドマーク。これと同じロゴシールが車体側面にも貼られている＝2025年10月29日、浜松町駅で

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

