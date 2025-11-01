　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※10月31日終値の10月24日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3195> ジェネパ　　　東証Ｇ 　　69.9 　　700　 伊藤忠とアパレル向け機能性繊維を共同開発・販売へ
２. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　　64.4 　　393　 電子基板の目視検査を自動化するＡＩ搭載製品を販売
３. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ 　　45.8　　4060　 米法人がＡＩダッシュボードを正式リリース
４. <4062> イビデン　　　東証Ｐ 　　39.1 　14615　 日経平均への採用でパッシブ系資金の流入期待膨らむ
５. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ 　　36.7　　5070　 造船関連
６. <6857> アドテスト　　東証Ｐ 　　35.5 　23135　 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
７. <1949> 住友電設　　　東証Ｐ 　　33.4　　9710　 大和ハウスが１株９７６０円でＴＯＢ実施し完全子会社化へ
８. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　33.1 　　430　 半導体製造装置関連
９. <1960> サンテック　　東証Ｓ 　　32.9　　1394　 ＤＣ案件好調で４～９月期営業７７％増益に大幅増額
10. <9719> ＳＣＳＫ　　　東証Ｐ 　　32.3　　5671　 住友商によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
11. <6920> レーザーテク　東証Ｐ 　　31.0 　28410　 アドテスト株の追従期待で思惑的な資金も流入
12. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ 　　30.0 　　247　 人工知能関連
13. <6800> ヨコオ　　　　東証Ｐ 　　27.3　　1979　 半導体製造装置関連
14. <3655> ブレインＰ　　東証Ｐ 　　24.9　　1677　 富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <2737> トーメンデバ　東証Ｐ 　　24.9　　9440　 メモリー価格上昇で今期最終利益は一転過去最高の見通し
16. <4875> メディシノバ　東証Ｓ 　　24.7 　　227　
17. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ 　　24.5　　2175　 ＡＩによる不適切投稿の判定システムを本格運用
18. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　　23.9 　　135　
19. <9271> 和心　　　　　東証Ｇ 　　23.8　　1124　 かんざし屋ｗａｒｇｏの日次売上が過去最高を記録
20. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　23.3 　10825　 米サンディスクの連日の急騰が刺激

21. <1798> 守谷商会　　　東証Ｓ 　　23.2　　6420　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
22. <6754> アンリツ　　　東証Ｐ 　　22.9　2286.5　 ７～９月期大幅増益・受注高回復を評価
23. <6526> ソシオネクス　東証Ｐ 　　22.7　　3491　 半導体関連
24. <5802> 住友電　　　　東証Ｐ 　　22.6　　5650　 関税影響想定下回り今期は一転経常増益を計画
25. <6961> エンプラス　　東証Ｐ 　　22.4　　8140　 26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
26. <6871> 日本マイクロ　東証Ｐ 　　22.3　　9160　 半導体製造装置関連
27. <5816> オーナンバ　　東証Ｓ 　　21.2　　1339　
28. <253A> ＥＴＳ・Ｇ　　東証Ｓ 　　21.0　　1252　 データセンター受変電設備の大型案件急増で物色人気復活
29. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ 　　20.4　　2093　 ＢＴＳのＶ氏とブランドアンバサダー契約締結
30. <6653> 正興電　　　　東証Ｐ 　　19.8　　2210　 ＡＩデータセンター関連の受変電設備で新たな成長シナリオ
31. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　19.6　　1308　 レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発
32. <6941> 山一電機　　　東証Ｐ 　　19.6　　4585　 ＡＩとロボティクス融合で活躍余地広がる
33. <7018> 内海造　　　　東証Ｓ 　　18.4 　16440　 日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる
34. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ 　　18.1 　21170　 データセンター関連
35. <5191> 住友理工　　　東証Ｐ 　　17.8　　2617　 住友電による公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
36. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　17.1　　1059　 上場維持基準への適合に向けた計画を評価
37. <3891> 高度紙　　　　東証Ｓ 　　17.1　　2724　 データセンター向け需要堅調で通期業績・配当予想を上方修正
38. <9367> 大東港運　　　東証Ｓ 　　17.0　　1492　
39. <1944> きんでん　　　東証Ｐ 　　16.9　　6178　 今期業績・配当予想の上方修正と受注状況を好感
40. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ 　　16.8　　1515　 国際自動車・Ｓ．ＲＩＤＥと業務提携
41. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　16.6 　　505　 ４～９月期最終黒字浮上
42. <6262> ペガサス　　　東証Ｓ 　　16.5 　　825　
43. <6501> 日立　　　　　東証Ｐ 　　16.4　　5318　 送配電関連需要追い風に今期業績予想を上方修正
44. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　16.3　　5672　 半導体製造装置関連
45. <2445> タカミヤ　　　東証Ｐ 　　16.2 　　416　 レンタル価格改善効果で今期は一転最終増益の見通し
46. <9766> コナミＧ　　　東証Ｐ 　　15.4 　25740　 第２四半期営業益２９％増で通期計画進捗率６１％
47. <6928> エノモト　　　東証Ｐ 　　15.0　　1933　
48. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　14.9 　　332　
49. <9532> 大ガス　　　　東証Ｐ 　　14.6　　4848　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
50. <6855> 電子材料　　　東証Ｓ 　　14.5　　4390　 半導体製造装置関連

