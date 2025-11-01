週間ランキング【値上がり率】 (10月31日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月31日終値の10月24日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3195> ジェネパ 東証Ｇ 69.9 700 伊藤忠とアパレル向け機能性繊維を共同開発・販売へ
２. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 64.4 393 電子基板の目視検査を自動化するＡＩ搭載製品を販売
３. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 45.8 4060 米法人がＡＩダッシュボードを正式リリース
４. <4062> イビデン 東証Ｐ 39.1 14615 日経平均への採用でパッシブ系資金の流入期待膨らむ
５. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ 36.7 5070 造船関連
６. <6857> アドテスト 東証Ｐ 35.5 23135 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
７. <1949> 住友電設 東証Ｐ 33.4 9710 大和ハウスが１株９７６０円でＴＯＢ実施し完全子会社化へ
８. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 33.1 430 半導体製造装置関連
９. <1960> サンテック 東証Ｓ 32.9 1394 ＤＣ案件好調で４～９月期営業７７％増益に大幅増額
10. <9719> ＳＣＳＫ 東証Ｐ 32.3 5671 住友商によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
11. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 31.0 28410 アドテスト株の追従期待で思惑的な資金も流入
12. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 30.0 247 人工知能関連
13. <6800> ヨコオ 東証Ｐ 27.3 1979 半導体製造装置関連
14. <3655> ブレインＰ 東証Ｐ 24.9 1677 富士通によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
15. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 24.9 9440 メモリー価格上昇で今期最終利益は一転過去最高の見通し
16. <4875> メディシノバ 東証Ｓ 24.7 227
17. <418A> ウリドキ 名証Ｎ 24.5 2175 ＡＩによる不適切投稿の判定システムを本格運用
18. <7256> 河西工 東証Ｓ 23.9 135
19. <9271> 和心 東証Ｇ 23.8 1124 かんざし屋ｗａｒｇｏの日次売上が過去最高を記録
20. <285A> キオクシア 東証Ｐ 23.3 10825 米サンディスクの連日の急騰が刺激
21. <1798> 守谷商会 東証Ｓ 23.2 6420 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
22. <6754> アンリツ 東証Ｐ 22.9 2286.5 ７～９月期大幅増益・受注高回復を評価
23. <6526> ソシオネクス 東証Ｐ 22.7 3491 半導体関連
24. <5802> 住友電 東証Ｐ 22.6 5650 関税影響想定下回り今期は一転経常増益を計画
25. <6961> エンプラス 東証Ｐ 22.4 8140 26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
26. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ 22.3 9160 半導体製造装置関連
27. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 21.2 1339
28. <253A> ＥＴＳ・Ｇ 東証Ｓ 21.0 1252 データセンター受変電設備の大型案件急増で物色人気復活
29. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ 20.4 2093 ＢＴＳのＶ氏とブランドアンバサダー契約締結
30. <6653> 正興電 東証Ｐ 19.8 2210 ＡＩデータセンター関連の受変電設備で新たな成長シナリオ
31. <4082> 稀元素 東証Ｐ 19.6 1308 レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発
32. <6941> 山一電機 東証Ｐ 19.6 4585 ＡＩとロボティクス融合で活躍余地広がる
33. <7018> 内海造 東証Ｓ 18.4 16440 日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる
34. <5803> フジクラ 東証Ｐ 18.1 21170 データセンター関連
35. <5191> 住友理工 東証Ｐ 17.8 2617 住友電による公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
36. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 17.1 1059 上場維持基準への適合に向けた計画を評価
37. <3891> 高度紙 東証Ｓ 17.1 2724 データセンター向け需要堅調で通期業績・配当予想を上方修正
38. <9367> 大東港運 東証Ｓ 17.0 1492
39. <1944> きんでん 東証Ｐ 16.9 6178 今期業績・配当予想の上方修正と受注状況を好感
40. <9082> 大和自 東証Ｓ 16.8 1515 国際自動車・Ｓ．ＲＩＤＥと業務提携
41. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 16.6 505 ４～９月期最終黒字浮上
42. <6262> ペガサス 東証Ｓ 16.5 825
43. <6501> 日立 東証Ｐ 16.4 5318 送配電関連需要追い風に今期業績予想を上方修正
44. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 16.3 5672 半導体製造装置関連
45. <2445> タカミヤ 東証Ｐ 16.2 416 レンタル価格改善効果で今期は一転最終増益の見通し
46. <9766> コナミＧ 東証Ｐ 15.4 25740 第２四半期営業益２９％増で通期計画進捗率６１％
47. <6928> エノモト 東証Ｐ 15.0 1933
48. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 14.9 332
49. <9532> 大ガス 東証Ｐ 14.6 4848 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
50. <6855> 電子材料 東証Ｓ 14.5 4390 半導体製造装置関連
株探ニュース