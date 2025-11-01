俳優の坂東龍汰（28）が10月31日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。仲良しの先輩俳優とケンカになったことを振り返った。

坂東は「この間、ちょっと友達とケンカになってしまった」と切り出した。ケンカになった発端については「僕が推してるグループがいまして。その推しのグループを否定されて…」とした。

友人に推しグループの曲を聞いてもらうも「僕は違うかな」と受け入れられず、もう少し聞いてもらおうとするも「いや…僕はもう大丈夫かな」と早々に拒否されたという。

そのケンカになった相手を聞かれると「この人です!」と隣に座っていた俳優・正名僕蔵。正名とは27歳差も「飲み友達」と互いが認めるほど仲良しだった。

大人げない対応を取ったことを指摘されると「ちょっとね、坂東くんが“どうせ親父だから『HANA』知らないでしょ？”って。知ってる。割と私アイドル好きなんで。うーん…私ちょっとね…『HANA』怖いんですよ」と受け入れられなかった理由を明かした。

さらに、その坂東のエピソードには続きがあるとして、正名は「私がゴニョニョ言って（否定して）るのが、『HANA』を否定されたんじゃなくて、俺を否定されたみたいな気分になっちゃった。そうしたら“どうせ、お前が好きなグループなんか…”みたいなことを急に言い始めて…」と、逆に推しのグループを否定されたと伝えた。

正名は韓国の4人組「BLACKPINK」に「今頃ハマっている」と告白しつつ、坂東に否定されてヒートアップした結果「適当なこと言うなー!」と激昂したことを振り返った。