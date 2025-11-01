広島の秋季キャンプメンバーが３１日、キャンプ地の宮崎県日南市に入った。新井貴浩監督（４８）は若手たちに平等にチャンスを与えてきた方針を転換することを明言した。今回は例年よりも参加人数を絞っているが、その中からさらに“強化指定選手”を選抜。選手に優先順位をつけて鍛えていく。

若手の台頭を待つチームの変革期の中で新井監督の考えにも変化があった。２１日間に及ぶ鍛錬の日々が幕を開ける。来季への地固めとなる秋季キャンプを前に指揮官は「（選手を）平等ではなしに、区別していく。それが去年までの秋のキャンプとは違うところかな」と明確な路線転換を打ち出した。

チーム宿舎での全体ミーティングでは、「チャンスがこれまでより少なくなってくる」ことと「他球団の選手と自らを比べた時にどうか。チーム内競争だけではなく、もっと上を目指してほしい」というメッセージが指揮官から選手に直接伝えられたという。ミーティングを終えて部屋から出てきた若鯉たちは一様に引き締まった表情だった。

これまでの新井監督は若手に対し、平等を意識してアピールのチャンスを与えてきた。だが、今回のキャンプは「指定強化選手じゃないけど、強化していく選手。そこら辺は区別してやっていこうかなと思っている」と話した。個人名は明かさなかったものの、選手を選別して限りある時間と人力を集中投資していく考えだ。

厳しさが際立つ路線転換かもしれないが、ここは弱肉強食の世界。「プロなので自分自身でつかんで、はい上がっていかないといけない」と新井監督は語る。来季勝つために、優しさは捨てる。