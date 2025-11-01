¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡Ù¤ä¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØTHE GREAT ¡Á¥¨¥«¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¤Î»þ¡¹¿¿¼Â¤ÎÊª¸ì¡Á¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¿·ºî±Ç²è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢Çò¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î27Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¤ÎBFI IMAX¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Á´¿ÈÇò¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥¨¥ë¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥é¥Õ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥¨¥ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¿þ¤ò¤Ò¤¯Æ±¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ª¥ó¡£±ðÈ©¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤òÅ»¤¤¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ªÊ¢¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1987Ç¯¸ø³«¤Î1ºîÌÜ¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ºîÉÊ¤â´Þ¤áÁ´7ºîÉÊ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâÅª¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡×¤ÎºÇ¿·¾Ï¡£¹âÅÙ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Éð´ï¤ò»ý¤Ä±§Ãè¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÀï»Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤È¿ÍÎà¤Î¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¨¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ëÆæ¤Î¾¯½÷¤ò±é¤¸¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ°ºî¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¡õµÓËÜ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢11·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
