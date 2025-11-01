東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第30回

9月に国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会。9日間の熱戦を現地取材した「THE ANSWER」は、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開する。第30回は「異文化交流の素晴らしさ」。女子20キロ競歩、女子35キロ競歩に出場したヴィヴィアン・リラ（ブラジル）は35キロの競技中、男子の川野将虎（旭化成）に声をかけたことが話題になった32歳。日本語を果敢に勉強し、異文化交流を試みたという。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

大会初日に男女ともに行われた35キロ競歩。27キロ付近で突如ペースダウンした川野の横を通過するタイミングで、リラはたまらず声をかけた。

「Come on, Kawano, come on！ let’s go, stronger！（カワノ、行こう！ 強くあれ、強くあれ！）」

苦悶の表情を浮かべながら必死に歩く姿を見て見ぬふりはできなかった。川野は檄に応え、18位で完歩。リラも13位でフィニッシュした。

ネット上で拡散されるなど、話題になったこのシーン。有名な語学アプリ「デュオリンゴ」で日本語を学んだことが、この行動に拍車をかけた。「世界陸上に出場できると分かった時に、日本の人々と話したり交流したりするために、日本語を知りたいと思ったの」と説明する。

4度の世界陸上出場を誇るベテランウォーカー。各国で行われる大会に出場するため、世界を飛び回ることも多い。「少し勉強して、色んな人と話してみる。本当に素晴らしい経験ができるわ」。せっかくの機会を自身の経験、成長に繋げることが大事だと理解している。

宿泊したホテルでは、日本人のボランティアと共に日本語勉強に励んだ。今ではカタカナで自身のフルネームを書くことも出来るように。「すごく難しいと思っていたから書けて驚いたわ」と満面の笑みで教えてくれた。

他にも、ホテルに居合わせたボランティアから、折り紙を習得。ブラジルに持ち帰り、甥と姪に教える予定だという。

「違う文化を学び、自分の文化に持ち込むのはすごく大切なこと」

スポーツは互いの能力や成果を競い合うことがすべてではない。スポーツを通して、多様な人間や文化と出会い、人生を豊かにしていく。同じ志を持つ者同士、それが国際大会では人種や国籍を越える。東京世界陸上もまた、その役割を果たした。

「違う文化について学んで、自分の文化に持ち込むのはすごく大切なことだと思う。交流して、変化していく。すごく良いことよ」

慣れ親しんだ環境から離れ、他国の文化を尊重し、受け入れる行動は簡単にできることではない。リラの生き様は、グローバル化が進んだ昨今の現代社会において、多くの人々の参考になるに違いない。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）