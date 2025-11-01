◆第１８回ブリーダーズＣジュベナイルフィリーズターフ・Ｇ１（１０月３１日、米デルマー競馬場・芝１６００メートル）

米国競馬の祭典のなかで、２歳牝馬によるレースは１２頭で争われ、日本から２歳馬で唯一遠征していたスウィッチインラヴ（栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は１１着だった。

スタートよくハナをきってレースを進めるも、直線手前では後続に並びかけられ、脚を伸ばすことはできず。勝ったバランティナなど上位勢には大きく差をつけられた。

矢作厩舎によるブリーダーズカップ３勝目、日本の２歳馬による海外Ｇ１初制覇のかかった一戦だったが、勝利をつかむことはできなかった。

同馬は今回もコンビを組んだ坂井瑠星騎手とのコンビで８月の中京でデビュー。ゴール前で鮮やかに差し切り、初陣を飾った。続く野路菊Ｓでは先手を奪い、アランカールの末脚には屈したが、３着馬に４馬身差。地力の高さを証明し、海を渡っての挑戦だった。

現役時代に矢作師が管理していた３冠馬の父は海外出走が無く、今回は産駒の海外重賞初挑戦だったが勝利はならなかった。しかし、まだ２歳秋。この貴重な経験を糧に成長した姿で、日本へ戻ってくる。