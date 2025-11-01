冷蔵庫の扉を開けた瞬間、目に飛び込んできたのは、一匹の巨大な“幼虫”！？



【写真】冷蔵庫を開けると…本物にそっくりすぎる！

立体的な形状やリアルな質感にこだわって作られた幼虫ゼリーがSNSで大きな注目を集めている。



ツヤのある白い胴体に黒い頭部…その意外性とインパクトに投稿者が思わず固まってしまったというこのゼリー。しかし、その正体は株式会社meito（名古屋市西区）が昨年3月に発売した「つくってたべよう！幼虫3Dゼリー」だった。



このエピソードの主は、自宅で22匹の本物の幼虫を飼育しているakimiさん。ご主人が冷蔵庫にこのゼリーを仕込んだところ、虫を見慣れたakimiでさえ本物と見間違えそうになったという。



本人にお話を聞いた。



ーーゼリーをご覧になったご感想を。



akimi：「え？これは玄関で育てている子ではない…よね…？キンモッッ！！」と思いました（笑） 。



ーー実際に食べられましたか？



akimi：私は遠慮しました。頭の黒い所はコーラ味、白い所はヨーグルト味だそうです。



また、某虫系配信YouTuberの方が仰っていたのですが、実際の幼虫は食べても土の味しかしないらしく、美味しくないようです（笑）。土しか食べてないので、そりゃ美味しくないですよね。



ーー飼育中の幼虫達を連想してしまいますか？



akimi：そうですね、玄関の飼育ケースで大切に育てている幼虫を食べているようで、想像するだけでうげーとなりました。



ーー今回の投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



akimi：思ったよりいろんな方がコメントくださって嬉しかったです。会社の冷蔵庫に入れたという猛者もいたので、みんなお茶目でかわいいなぁと思いました。こうして取り上げていただいたことにも感謝です。ありがとうございました。



◇ ◇



投稿には多くの反応が寄せられた。



「お店でみかけてゾッとしました、、」

「これ食べられますか、、？」

「スーパーで見かけて買うか悩んだw」



誰も予想もしなかったこのエピソード。明日の朝、冷蔵庫を開けたあなたが、思わず声をあげてしまう番かもしれない。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）