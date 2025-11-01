½Î¤ä½¬¤¤»ö¤ËÁ÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ä¤ï¤¬»Ò¤òŽ¢ÉÔÅÐ¹»Ž£Ž¢¤Ò¤¤³¤â¤êŽ£¤Ë¤¹¤ë¿Æ¤ÎÍÜ°é¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÀîÎÃÂÀÏº¡Ø1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÉÔÅÐ¹»ÁêÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤Î¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëËÜ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë
¼«Î©¤·¤¿»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ãø¡Ø1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÉÔÅÐ¹»ÁêÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤Î¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëËÜ¡Ù¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î»Ò°é¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥À¥Á¼°»Ò°é¤Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢14¹àÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¸·³Ê¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÊüÇ¤¥¿¥¤¥×¡×¡Ö²áÊÝ¸î¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¸·³Ê¡õ²áÊÝ¸î¡×¤Î¤è¤¦¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤Ï¿Æ¤ÎÍÜ°éÂÖÅÙ¤ò¡Ö»ÙÇÛ¤«Éþ½¾¤«¡×¡Ö¼õÍÆ¤«µñÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦2¼´¤ÇÉ½¤·¡¢4¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ¹Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÊ¬Îà¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ç¤ËÉÔÅÐ¹»¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí1Ëü·ï¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥À¥Á¼°»Ò°é¤Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤«
ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò°é¤Æ½Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤È¤¯¤Ë²áÊÝ¸îµ¤Ì£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ö¾å¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²áÊÝ¸î¤À¤±¤É¡¢²¼¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Ê¤êÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÃÇ»þ¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
É¬¤º4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï4¾Ý¸Â¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥¹¥À¥Á¥¿¥¤¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¤´¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥×¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸ÍÑ¤ÈÃæ³ØÀ¸ÍÑ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÆÃÀ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ°èÀÅù¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤ÉÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¼ÁÌä¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï°ìÈÖ¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¿ÇÃÇ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤É¤¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿Åù¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾®³ØÀ¸ÍÑ¡Û
https://parenting-type-diagnosis.vercel.app/
¡ÚÃæ³ØÀ¸ÍÑ¡Û
https://parenting-type-diagnosis-jh.vercel.app/
¢£°¦¾ð¤È¤·¤Ä¤±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬É¬¤º¤É¤ì¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿´¤Î°ÌÃÖ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡Ö¥¹¥À¥Á¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥À¥Á¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢°¦¾ð¤È¤·¤Ä¤±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Î©¤·¤¿»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤°é»ù¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥À¥Á¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é´°àú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤ÏÎÉ¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ý»ý¤Þ¤¿¤Ï¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤È¤¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Äó¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³µÍ×¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö²áÊÝ¸î¥¿¥¤¥×¡×¤Î·¹¸þ
»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²áÅÙ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÍÜ°éÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«È¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Ë°ÍÂ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¼çÀ¤Ë·ç¤±¡¢ÂÇ¤¿¤ì¼å¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¼ºÇÔ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¡¢È¯Ã£¤Î²áÄø¤ÇËÜÍè¿È¤ËÃå¤¯¤Ï¤º¤ÎÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¼ºÇÔ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿·èÃÇ¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ê¤òÂß¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂ¾ÀÕ»×¹Í¤Ç²æËý¤¬¶ì¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¢¼«¸Ê·èÄêÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤
¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¼«¸Ê·èÄêÎÏ¤¬°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸Ê·èÄêÎÏ¤Ï¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
¼¡¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê·èÄêÎÏ¤¬½êÆÀ¤ä³ØÎò°Ê¾å¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢°Õ¼±¤·¤Æ»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë·è¤á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÍßµáÉÔËþÂÑÀ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤
ÍßµáÉÔËþÂÑÀ¤È¤Ï¡¢Êª»ö¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¾õÂÖ¤ËÂÑ¤¨¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê²æËý¤ò¤¹¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÍßµáÉÔËþÂÑÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²æËý¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍßµáÉÔËþÂÑÀ¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
¾®¤µ¤Ê²æËý¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Â¾ÀÕ»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë
Â¾ÀÕ»×¹Í¤È¤Ï¡¢²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¿Æ¤¬°¤¤¡×¡Ö³Ø¹»¤¬°¤¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶°ø¤ò¼«Ê¬°Ê³°¤Ëµá¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£²áÊÝ¸î¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢±ç½õ¤òÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¾ÀÕ»×¹Í¤Ë´Ù¤ª¤Á¤¤¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
Â¾ÀÕ»×¹Í¤Ï¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾ÀÕÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«¤é¤ÎÈó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Î·¹¸þ
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍÜ°éÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¶¦´¶À¤ËË³¤·¤¯¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¿Æ¤¬»Ò¤Î¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö´Å¤¨¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¡Ö´Å¤ä¤«¤·¡×¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
¡Ö´Å¤¨¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¡Ö´Å¤ä¤«¤·¡×¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö´Å¤¨¡×¤È¤Ï¡¢°¦Ãå·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¾ð½ïÅª¤ÊÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö´Å¤¨¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö´Å¤ä¤«¤·¡×¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¡¢¥²¡¼¥à¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¼«¸ÊÃæ¤Ç°ÍÂ¸Åª¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¢¶¦´¶ÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤
Â¾¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶¦´¶ÎÏ¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤·¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢´¶¾ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤³¨ËÜ¤ä¾®Àâ¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¡¢¶¦´¶ÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤Ê¤ë
²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Í×µá¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤òÅº¤¨¤ÆÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤°ÍÂ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë
·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¿Æ¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ÍÂ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë·èÃÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸·³Ê¥¿¥¤¥×¡×¤Î·¹¸þ
»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢»ÙÇÛÅª¤ÊÍÜ°éÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Ì¿Îá¤ò¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«¼çÅª¤Ë²¿¤«¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ËË³¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¿Æ¤¬¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍýÁÛ¤òµá¤á¤ë
³ØÎò¤ä½¢¿¦Àè¤Ê¤É¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤´ÖÂÎ¤ä¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
¤Þ¤º¤Ï¿Æ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼çÂÎÀ¤¬¤Ê¤¤»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿Í´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¢¼çÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢Â¾ÀÕ¤Ë¤Ê¤ë
»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Î¤¬¾ï¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÂÎÅª¤ËÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¤»ý¤Á¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¾ÀÕÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
»Ò¤É¤â¤Î¼çÂÎÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¾ÀÕ»×¹Í¤Ï¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾ÀÕÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«¤é¤ÎÈó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë
¿Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
²ò·èºö
¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÇ§¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÆü¾ïÅª¤ËË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë
»Ø¼¨¡¢Ì¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢¼çÂÎÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿Í´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎ¤äÀ¸Ì¿¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤ÎÊª¤òÅð¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¡¢µ¬ÈÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤äÎÑÍý´Ñ¤¬°é¤ÄÁ°¤Ë¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÊüÇ¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î·¹¸þ
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆµñÈÝÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÜ°éÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿Æ¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤òÍ¥Àè¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÇö¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÈï³²´¶¤äÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤²á¤®¤ë¤ÈÊüÇ¤¤È¤¤¤¦¤è¤êÊüÃÖ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê°é»ùÊü´þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¿Æ¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤
¾ï¤ËË»¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿Æ¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï±óÎ¸¤»¤º¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á°ìÊýÅª¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î»Ø¼¨¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿¥³¥ß¥å¾ã¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¨¤Ê¤¤
ÊªÍýÅª¤Ë¤ÏÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°¦¾ð¤¬Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²´¶¤äÁÂ³°´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
1Æü5Ê¬¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤
²ÈÄíÆâ¤Î²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò·èºö
²ÈÄíÆâ¤Î²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¢¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Éü³Ø»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¿Æ¤Î¥¿¥¤¥×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥À¥Á¼°»Ò°é¤Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö²áÊÝ¸î¥¿¥¤¥×¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÊüÇ¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÊý¤Ï¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌ±´Ö¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¸·³Ê¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÊý¤â¡¢¤´¼«¿È¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¡Ö²áÊÝ¸î¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¡¢²áÊÝ¸î¡¦¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö²áÊÝ¸î¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬½ÉÂê¤ò´Þ¤á¤ÆÌÀÆü¤Î³Ø¹»¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö½ÉÂê¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö»ý¤ÁÊª¤Ï²¿¡©¡¡½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¾ïÂÖÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤½¤ì¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éËÜ¿Í¤¬¼«¤é¹Ô¤¦¤Î¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÌë9»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤éË«¤á¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¸ý½Ð¤·¤ò¤»¤º¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤ê9»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Û¤ÉÌäÂê¤Î²ò·è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿ÍÜ°éÂÖÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
----------
¾®Àî ÎÃÂÀÏº¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥À¥ÁÂåÉ½¼èÄùÌò
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£´ØÀ¾Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£2016Ç¯4·î¡¢¿·Â´¤Ç¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ØÆþ¼Ò¡£¿·µ¬Éô½ð¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Ç0¤«¤é50¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤È³ÈÂç¡£Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¶µ°é¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿Í¤âÊÑ¤ï¤ê¼Ò²ñ¤âÊÑ¤ï¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¶µ°é¤Ø¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¡¢2019Ç¯5·î¤ËÂà¿¦¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥À¥Á¤òÀßÎ©¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÌÜÅª°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤ÉÔÅÐ¹»¡É¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯µß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2020Ç¯4·î¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç»ö¶È³«»Ï¡£2024Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¤ÎºÆÅÐ¹»¿Í¿ô¤Ï850Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¿¶ÑºÆÅÐ¹»Æü¿ô¤Ï18Æü¡£ºÆÅÐ¹»Î¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÔÅÐ¹»¤Î9³ä¤Ï¿Æ¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ø1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÉÔÅÐ¹»ÁêÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤Î¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëËÜ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥À¥ÁÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àî ÎÃÂÀÏº¡Ë