WS¡¡²áµî¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó·èÃå¤Ï¤Ê¤·¡¡²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤¬3¾¡2ÇÔ¤«¤é·è¤á¤¿¤Î¤Ï40¡ó¡¡¥É·³¤ËÏ¯Êó¡©
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ¤È32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢10·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡Ë¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÇÂè6Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Ï»î¹çÁ°¤ËÂè6Àï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²áµî67²ó¤Î7²óÀïÀ©¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3¾¡2ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Âè6Àï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï27²ó(40.3%)¡£°µÅÝÅª¤Ê³ÎÎ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤â¾¡µ¡¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î31Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï8»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£²áµî7²ó¤Î¤¦¤Á¡¢5²ó¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢WS¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¸½ºß¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³´°ÅêÃæ¡£WSÂè2Àï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â´°Åê¤È¤Ê¤ì¤Ð1992Ç¯¤Î¥È¥à¡¦¥°¥é¥Ó¥ó¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë°ÊÍè¤ÎWS2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇÃæ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥²¥ì¥í¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤Ð»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó16»î¹ç¤Ç100ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óµÏ¿¤Î101ÆÀÅÀ¡Ê2002Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬18»î¹ç¤ÇµÏ¿¡¢2020Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â18»î¹ç¤ÇµÏ¿¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÆÀÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£