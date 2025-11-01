¡Ö36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¾¯½÷»þÂå¡¦¥Ò¥ç¥è¥ó¡¢¶»¸µ¡È¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¡É¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª¡ÚPHOTO¡Û
¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥ç¥è¥ó¤¬¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥Ò¥ç¥è¥ó¡¢¡È¥¥ï¥É¤¤¡ÉÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
¥Ò¥ç¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖSeptember, in Bali¡×¡ÖRumahku istanaku¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¥Ò¥ç¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¾®Çþ¿§¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤È¡¢36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖìÔÆù¥¼¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ç¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖHyo¡Çs Level Up¡×¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ò¥ç¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£DJ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢2018Ç¯¤«¤é¡ÖDJ HYO¡×¤ÎÊÌÌ¾¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËDJ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£EDM¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥½¥í¶Ê¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¶õ¹Á¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¡£