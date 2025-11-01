「I wouldn’t say no!」の意味は？直訳してみるとニュアンスが分かるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳ではわからないけれど、使える場面は意外と多い！

果たして、正解は？

正解は「ぜひ！」でした！

直訳だとピンときませんが、実は「喜んで受けるよ！」といったニュアンスを含んだ、丁寧で上品な言い方なんです。

肯定を示すときに使えるフレーズですよ。

遠慮している感じを出しつつ「YES！」と答えるときに使うのがポイントです。

A：「Would you like another slice of cake?」

（ケーキもうひとつ食べませんか？）

B：「I wouldn't say no!」

（ぜひ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。