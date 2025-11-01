「I wouldn’t say no!」の意味は？直訳してみるとニュアンスが分かるかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I wouldn't say no!」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳ではわからないけれど、使える場面は意外と多い！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ぜひ！」でした！
直訳だとピンときませんが、実は「喜んで受けるよ！」といったニュアンスを含んだ、丁寧で上品な言い方なんです。
肯定を示すときに使えるフレーズですよ。
遠慮している感じを出しつつ「YES！」と答えるときに使うのがポイントです。
A：「Would you like another slice of cake?」
（ケーキもうひとつ食べませんか？）
B：「I wouldn't say no!」
（ぜひ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部