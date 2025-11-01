【ばけばけ 第26話あらすじ】ヘブン、中学校へ初登校 松野家のぞく怪しい影とは
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第26話が、11月3日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）や花田旅館の人々の見送られ、ヘブン（トミー・バストウ）は錦織（吉沢亮）と松江中学校へ初登校する。果たしてヘブンの授業は生徒たちに受け入れられるのか。
一方、トキは小学校で授業を教えることになったサワ（円井わん）を祝う準備中。そこへ、借金取り・森山の息子、森山銭太郎（前原瑞樹）が松野家に乗り込む。さらに、家の外には松野家をのぞき見る怪しい影も。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第26話／11月3日（月）放送
