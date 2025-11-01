「オッサンくさいなー」と思われる口癖９パターン
せっかくの男前が、変な口癖のせいで台無しになってしまうこともあるかもしれません。女性にいい印象を与えない口癖はいろいろあると思いますが、「オッサンくさい口癖」はその代表格と言えるのではないでしょうか。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「オッサンくさいなー」と感じる口癖にはどんなものがあるか聞いてみました。
【１】同じくらいの年の人を見つけては、「俺の方が若く見えるよね」と言う。
年の割に若く見えることをアピールしすぎて、逆にオッサンくさいと思われてしまうパターンです。若く見えるかどうかは、周りの人が決めることで、自分で決めることではないのかもしれません。また、頻繁に「俺、若く見えるよね？」と聞かれた女性は、答えるのが面倒になってしまい嫌われる原因になる可能性があります。自分からアピールしすぎるのはやめた方がいいでしょう。
【２】「残暑なんざんしょ」などのオヤジギャグを言う。
オヤジギャグを言ったせいで引かれてしまうパターンです。オヤジギャグが楽しいのは言っている本人だけで、聞かされている女性はそれほど面白くないと思っているケースがほとんど。笑ったとしても、それは愛想笑いであることが多いようです。ダジャレ系のオヤジギャグが好きな人は、女性の前で控えた方がいいでしょう。
【３】「ひとつよろしくお願いします」などの営業マンっぽい言葉を使う。
調子のいい営業マンのような言葉づかいをオッサンくさいと感じる女性もいるようです。例えば、「ひとつよろしくお願いします」の場合、「ひとつ」の意味がよくわからなかったり、丁寧過ぎるところに違和感があるのでしょう。女性とデートしているときは、もう少し親近感のある言葉づかいをした方がいいかもしれません。
【４】「そういえば、前のアレどうなった？」のように代名詞を使い過ぎる。
「アレ」「コレ」「ソレ」などの代名詞を使い過ぎて、言っている意味がよく分からない話し方をしてしまい、オッサンくさいと思われてしまうパターンです。「そういえば、前のアレどうなった？」「コレをあれしといて」など熟年夫婦のようなやりとりをされると、女性はその意味が分からず困惑してしまうかもしれません。具体的で分かりやすい会話を心がけましょう。
【５】立ち上がるときに「よいしょ！」とよく言う。
イスから立ち上がるときなどに、「よいしょ！」や「よいこらせ」と言ってしまい、オッサンくさいと思われてしまうパターンです。ときどき「よいしょ！」と口にする程度なら、女性も聞き流すかもしれませんが、あまり頻繁に口にしてしまうと、印象に残ってしまいます。立ち上がるとき、無意識で「よいしょ！」と言っている人も少なくないので、普段から注意しておくとよいでしょう。
【６】自分の知識を披露するとき、語尾に「？ということですな」と言う。
自分の知識を披露するとき、ドヤ顔で「？ということですな」と言い、嫌みなオッサンのような印象を与えてしまうパターンです。女性に対して知識を披露するのは悪いことではありませんが、語尾に「？ですな」を付けると一気にオッサンくさくなってしまいます。自分が詳しいことについて聞かれるとつい知識を披露したくなってしまいますが、語尾は「？なんだよ」など普段の会話で使う表現にとどめておいた方がいいでしょう。
【７】デート中、ちょっと歩いただけなのに「疲れた？」と言う。
少し歩いただけで「疲れた？」と言ってしまい、疲れやすい中年男性のような印象を与えてしまうパターンです。また、デート中に「疲れた」と言われた女性は、「デートしてても楽しくないのかな？」と思ってしまうかもしれません。女性の前では、「疲れた」という発言をしないのはもちろん、できれば疲れた表情も見せないようにしましょう。
【８】運動して数日たってから「筋肉痛になっちゃって」と言う。
運動をした日の数日後に筋肉痛になっていることをバラしてしまい、オッサンくさいと思われるパターンです。年をとってくると運動した翌日ではなく、数日後に筋肉痛になる人も多いため、年下の女性には特に「オッサンくさい」と思われるのかもしれません。そもそも体が痛いという話自体、女性に歓迎されるものではないので、控えておいた方がいいでしょう。
【９】なにかにつけ「平成生まれは違うなー」と言う。
平成生まれの人と出会うたび、「平成生まれは違うなー」と違いを強調し、オッサンくさい印象を与えてしまうパターンです。昭和生まれも平成生まれも関係ないのに、そこにこだわるところがオッサンくさく見えるようです。特に平成生まれの女性に違和感を抱かせてしまうので、生まれた年号をいちいち強調するのはやめておきましょう。
今回ご紹介した中に、みなさんにも当てはまるものはありましたか？ また他にはどんな口癖が女性に「オッサンくさいなー」と思われてしまうのでしょうか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
