◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０月３１日（日本時間１１月１日午前９時８分開始予定）、２勝３敗と後がなくなったワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

ドジャースが、絶対に負けられない戦いに挑む。１勝１敗で迎えた２６日（同２７日）からの本拠地での３連戦。第３戦こそ延長１８回、試合時間６時間３９分の激闘をフリーマンのサヨナラ弾で制したが、第４、５戦は投打がかみ合わず２連敗。１９９３年以来３２年ぶりの頂点を狙うブルージェイズに王手をかけられて、崖っぷちに立たされた。

第６、７戦はブルージェイズの本拠地カナダ・トロントで行われるとあって、現地では大きな盛り上がりを見せている。現地メディアで注目されているのがトロントの「４勝２敗」伝説だ。

これまでブルージェイズがワールドシリーズを制覇した１９９２、９３年はいずれもワールドシリーズの成績は４勝２敗。同じトロントを本拠地に置くバスケットボールＮＢＡのラプターズが初めて頂点に立った２０１８〜１９年シーズンのファイナルでもウォーリアーズ相手に４勝２敗だった。さらにアイスホッケーのメープルリーフスも最後にスタンレーカップを制覇した１９６６〜６７年シーズンでは最後にカナディアンスを４勝２敗で撃破。トロントを本拠地に置くチームでは最後は「４勝２敗」で制覇して頂点に立っている。

約６０年続く流れの通り、ブルージェイズは今季３勝２敗で王手をかけた。この日もドジャースを破って「４勝２敗」で頂点に立つことはできるだろうか。