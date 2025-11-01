限定車『エクスクルーシブ・エディション』

アウディ・ジャパンは、プレミアムアッパーミディアムセグメントのステーションワゴン『アウディA6アバント』と、4ドアクーペ『アウディA7スポーツバック』に、アウディ・エクスクルーシブの特別デザインやカラーリングを採用した限定モデル『エクスクルーシブ・エディション』を設定し、全国のアウディ正規ディーラーより発売した。

【画像】エクスクルーシブ・エディションのディテールと現行A6アバント 全14枚

両モデルともにパワートレインには最高出力340ps、最大トルク51kg-mを発揮する3.0L V型6気筒TFSIエンジンとマイルドハイブリッドシステムを搭載し、トランスミッションには7速Sトロニックを組み合わせ、駆動方式には高効率なクワトロ（quattro）システムを採用している。



アウディA6アバントとA7スポーツバックに、特別仕様の限定モデル『エクスクルーシブ・エディション』を発売。 アウディ・ジャパン

さらに、静かで上質な開閉動作のパワークロージングドアやワイヤレス充電器、パドルシフト/ヒーター付き3スポークマルチファンクション・ステアリングホイール、エクステンディッドアルミニウムブラック/ブラックグラスルックのコントロールパネルを含む『テクノロジーパッケージ』を標準装備し、高い利便性と快適性を実現している。

また、オーディオシステムには16スピーカーの『バング＆オルフセン 3Dサウンドシステム』を装備している。

『アウディA6アバント・エクスクルーシブ・エディション』の価格は1302万円、『アウディA7スポーツバック・エクスクルーシブ・エディション』の価格は1345万円となっており、両モデルともに各15台限定で販売される予定である。

A6アバント・エクスクルーシブ・エディション

『アウディA6アバント・エクスクルーシブ・エディション』は、『A6アバント55 TFSIクワトロSライン』をベースに、特別なボディカラーであるセブリングブラック・クリスタルエフェクトを採用している。

エクステリアには、ダークヘッドライトハウジングとアンスラサイトブラックのアルミホイール（5Vスポークストラクチャーデザイン）の組み合わせにより、精悍で引き締まった印象を与えている。



アウディA6アバント・エクスクルーシブ・エディション アウディ・ジャパン

また、流麗なルーフラインにはRSルーフスポイラーを装備、『ブラック・アウディ・リングス＆ブラックスタイリング・パッケージ』を採用する。

アウディリングス、シングルフレームグリル、ウィンドウモールディング、ルーフレールをブラックで統一することで、インテリジェントでパワフルなエクステリアに仕上がっている。

インテリアにはアウディ・エクスクルーシブによるコニャックブラウン/ブラックのカラーリングが採用され、ラグジュアリーで温もりのある空間を演出している。

また、デコラティブパネルにはナチュラルボルケーノグレーのファイングレインアッシュを採用し、自然な木目が息づく素材がモダンで上質な雰囲気を醸し出している。

フロントシートにはSロゴ付きバルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装着し、優れたホールド性と快適性がドライビングの楽しさを引き立てている。

さらにブラックにコニャックブラウンのステッチとパイピングを施したフロアマットと、同じくコニャックブラウンのシートベルトがキャビン全体の調和を高め、ラウンジのようなエレガントでラグジュアリーな車内空間を演出している。

A7スポーツバック・エクスクルーシブ・エディション

『アウディA7スポーツバック・エクスクルーシブ・エディション』の特別なボディカラーは、アスカリブルーメタリックのボディにブリリアントブラックのルーフが組み合わせとなっている。

足元には21インチのアンスラサイトブラックポリッシュ仕上げのSVスポーク・トラペゾイドデザインのアルミホイールを装備、ダークヘッドライトハウジングを採用することで、精悍で引き締まったエクステリアを生み出している。



アウディA7スポーツバック・エクスクルーシブ・エディション アウディ・ジャパン

インテリアにはアウディ・エクスクルーシブによるダイヤモンドシルバー/オーシャンブルーのデザインを採用し、クールトーンで統一されている。

また、パノラマサンルーフも標準装備され、車内に自然光を取り入れながら、開放感を高めている。

フロントにはSロゴ付きバルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装備、デコラティブパネルはカーボンツイルストラクチャーとされ、インテリア全体にプログレッシブでラグジュアリーな印象を加えている。

フロアマットは、ブラック地にダイヤモンドシルバーエッジとオーシャンブルーステッチ＆パイピングを施し、オーシャンブルーのシートベルトなどのディテールとともにキャビン全体に統一感をもたらしている。