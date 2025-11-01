パートナーの「お金」のことを、どれだけ知っていますか。真面目に暮らしていると思っていた配偶者が、実は借金をしていたら……。万が一の際、遺品整理でその事実を知った時、残された家族は「法」と「情」の板挟みになります。

穏やかな老後が続くと思っていた

清水由美さん（65歳・仮名）は、半年前、夫の徹さん（享年68・仮名）を突然の心疾患で亡くしました。70歳になったばかりの、あまりにも早い別れでした。

「夫は市役所勤めを勤め上げ、本当に真面目な人でした。几帳面で、借金やギャンブルとは無縁で。退職後は夫の月17万円の年金と私の年金合わせて、穏やかに暮らしていくものだと思っていたのに……」

ここ10年ほどは、義母・トメさん（仮名・故人）の介護に明け暮れていたという由美さん。肉体的にも精神的にもきつかったといいますが、その大変さからも解放されて、やっと穏やかな老後の日々がやってくる……そう思っていた矢先のことだったのです。

徹さんが亡くなり、四十九日も過ぎたころ。由美さんは遺品整理のため、夫の書斎に入りました。机の引き出しは施錠されています。予備の鍵でそれを開けたとき、由美さんの視線は、奥に隠された1封の茶封筒に釘付けになりました。「借用書」と記された紙が何枚も出てきたのです。合計金額は、1,000万円をわずかに超えていました。

「一体、何が……」

由美さんは、宛名を頼りに夫の親戚や古い友人をたどりました。そこで知らされたのは、由美さんが義母の介護に追われていた数年前、徹さんが連帯保証人になっていたという事実でした。

「夫には5歳年下の弟がいるのですが、昔から素行があまりよくなく、私も結婚当初から『あの人（義弟）とは金輪際、金銭的な関わりは持たないで』と夫にきつく釘を刺していました……私はもう40年近く、顔も見たことはありません」

しかし徹さんは妻である由美さんに内緒で連帯保証人になり、巡り巡って借金を負っていたのです。

「退職金の大半は、まずその穴埋めに消えていたようです。それでも足りず、親戚や古い友人にも頭を下げていたのでしょう。絶対に妻には内密に、と」

由美さんは、なぜ夫がそれを隠し通したのか、今は痛いほどわかるといいます。

「私が1番嫌っていた弟の、しかも借金の保証人になること。義母の介護で私に多大な苦労をかけている手前、口が裂けても言えなかった。『私が絶対に反対する』と分かっていたことと、『私への負い目』が、夫にすべてを隠させたのだと思います」

由美さんは、市の無料法律相談で弁護士に相談しました。弁護士からは、借金が資産を上回っているため、「相続放棄」を強く勧められました。

「もし、借金の相手が消費者金融とかであれば、私も迷わず相続放棄を選んだと思います。でも、借用書のなかには、夫が若い頃から世話になり、私も知る古い友人の名前もあって……」

夫が、どれほど切羽詰まってその友人に頭を下げたのか。それを考えると、由美さんには「夫が死んだので、チャラにします」とは到底言えませんでした。

「夫の生前、お世話になった人たちを、夫の死後に私が裏切ることはできませんでした」

由美さんは、「相続放棄」という法的な権利を使わず、すべての借金を相続する「単純承認」を選びました。

「幸い、自宅を売却すれば借金は返済できて、少しはお釣りがくる。心苦しい思いをして生きていくよりも、そのほうが精神的な負担は少ないと判断したんです」

「法的正しさ」と「道義的責任」の板挟み

松井証券株式会社が2020年に行った『夫婦のマネー事情に関する調査』によると、夫婦間の隠し事の第1位は「お金関係」でした。さらに、自身の「貯蓄額」について、パートナーに「正確に共有している」と回答した人は46.8%にとどまり、半数以上（53.2%）が何らかの形で正確な額を伝えていない（「サバを読んでいる」「教えていない」）という結果が示されています。

これが貯蓄（プラスの財産）ならまだしも、借金（マイナスの財産）だった場合、深刻です。法的には、資産より借金が多い場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを取れば、借金を返済する義務はなくなります。

しかし、由美さんのケースのように、貸主が「恩義のある友人・知人」だった場合、残された家族は「法的な正しさ」と「人としての道義的責任」という過酷な板挟みにあいます。

由美さんは「法」よりも「情」を選び、自らの財産を売って返済する道を選びました。もちろん、法的には、由美さんが返済した1,000万円は、本来の債務者である義弟に「求償（返済を求めること）」する権利があります。

しかし、現実には、その権利を行使することは極めて困難です。そもそも返済能力のない義弟からお金を回収できる見込みは薄く、何より「夫を苦しめた相手」とこれ以上関わる精神的な苦痛は、計り知れません。由美さんは、事実上、この理不尽な結末をすべて一人で引き受けたのです。

「真面目だから大丈夫」「任せきっている」という信頼関係が、時として最大の隠し事を生むことも。お互いが元気なうちにこそ、資産と負債（ローンや借入、保証契約）の全体像を家族で共有しておくこと。それが、残された家族をこうした「究極の選択」から守る、唯一にして最大の防衛策となるのです。

［参考資料］

松井証券株式会社『＜若年夫婦・熟年夫婦の実態を発表＞夫婦間の隠し事1位は「お金関係」。半数以上が貯蓄額を正確にパートナーに伝えておらず、若年夫婦のサバ読み額は50万円！』