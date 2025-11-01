山本美月、2歳わが子を抱いて“ミッフィー”と記念ショット「前向き抱っこ〜」「大きいですね」 夫は瀬戸康史
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。わが子を抱いてテーマパークを楽しむ様子を披露した。
【写真】「前向き抱っこ〜」わが子を抱く山本美月と“ミッフィー”の記念ショット
25日の投稿で、「おばあちゃまも一緒に3人旅」と家族で長崎のハウステンボスを訪れたことを明かしていた山本。この日は「引き続き、ハウステンボス！」とつづり、「今回の目的の1つ！ハロウィンのおばけミッフィー」と自撮りのミッフィーとの記念ショットを公開した。
前回の投稿同様、わが子はミッフィーのイラストで隠されており、「※抱いてるミッフィーは、子」と遊び心いっぱいに紹介している。
「無事に会えたー可愛かったー」と喜ぶ山本は、ほかにも“ハロウィン感”たっぷりなハウステンボスでの写真をシェアした。
この投稿には「お子さんをミッフィーにしちゃう美月さんのセンス、流石です！」「オモロだわ！」「前向き抱っこ〜」「お子さんもう大きいですね」「抱いている〇〇は子シリーズ大好きです」などのコメントが寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
